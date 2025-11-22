أكاديمية دبي للإعلام تستقبل وفداً طلابياً من 3 جامعات بالشارقة

استقبلت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وفداً ضم أكثر من 90 طالباً من جامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، وجامعة كلباء.

وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة البرامج النوعية والمبادرات التدريبية التي تنفذها الأكاديمية بهدف تمكين طلبة الإعلام وتعريفهم بأحدث التطورات في المشهد الإعلامي المعاصر، بما يسهم في تعزيز ريادة الأكاديمية في مجالات التدريب الإعلامي، وتطوير مهارات الطلاب، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة التعليمية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة تطورات المشهد الإعلامي في الدولة.

وخلال الزيارة، شارك الطلبة في البرنامج التدريبي المتخصص «الذكاء الاصطناعي والمستقبل المهني»، الذي قدمه نخبة من مدربي الأكاديمية، واستعرضوا خلاله أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، وتحليل البيانات، وإدارة المنصات الرقمية، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة بتطبيقاته في غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية.

كما نظمت الأكاديمية جلسة حوارية تفاعلية قدمتها الإعلامية أسمهان النقبي، تناولت خلالها أبرز التحولات التي يشهدها العمل الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف التكنولوجيا لخدمة المصداقية وصناعة المحتوى المؤثر، مؤكدة أهمية تطوير المهارات الرقمية والتحليلية لمواكبة مستقبل المهنة.

وفي تعليق لها، رحبت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، بوفود الجامعات الثلاث، وأكدت أهمية ربط طلبة الإعلام بواقع المهنة وتحدياتها المستقبلية، بما يتناغم مع أهداف الأكاديمية ودورها كمركز رائد في التدريب الإعلامي وتأهيل الكفاءات الوطنية.