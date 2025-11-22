بلدية دبي تحصد جوائز دولية خلال الربع الثالث 2025

حققت بلدية دبي إنجازات استثنائية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 بحصولها على عدد من الجوائز والتكريمات الدولية في مختلف مجالات العمل البلدي والاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، لتعكس بذلك جهودها المتواصلة في الإدارة الذكية للمدينة ضمن مجالات العمل البلدي وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز جودة الحياة في دبي وتجعل منها أكثر ريادة وجاذبية واستدامة.

وفي مجال الموارد البشرية حصلت بلدية دبي على عدد من التتويجات في جوائز الموارد البشرية من براندون، حيث نالت المركز الثاني في فئات؛ أفضل برنامج تدريبي عن برنامج «شهادة الصحة العامة ومكافحة الآفات»، الذي يعزز قدرات موظفي البلدية في الصحة والسلامة.

وفئة أفضل نماذج تطوير كفاءات القيادة، عن مبادرة تطوير القادة في البلدية، التي تدعم التوطين وتنمية القيادات الوطنية، وفئة أفضل مزايا الصحة النفسية والرفاه الوظيفي عن برنامجها لدعم الصحة النفسية والجسدية لموظفيها.

إلى جانب ذلك نالت المركز الأول في فئة العمليات المبتكرة ضمن جوائز قمة نجاح المشتريات، وذلك عن مبادرتها أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، بما يسهم في تحسين الكفاءة وتسريع عمليات الشراء.

وفاز مشروع مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة الأكبر والأكثر كفاءة من نوعه عالمياً، بفئة أفضل محطة لتوليد الطاقة ضمن جوائز مييد للمشاريع للعام 2025، فيما توجت بلدية دبي بفئتين من جائزة معهد استمرارية الأعمال (BCI)، الأولى عن فئة الابتكار في الاستمرارية، لمبادرتها مركز إعادة التدوير الصديق لأصحاب الهمم، والثانية عن التعافي الأكثر فعالية، لإدارتها المثالية لتداعيات الأمطار الغزيرة في أبريل 2024.

كما حصلت البلدية على جائزة مبادرة العام للاستدامة من تنظيم مجموعة الأعمال الذكية عن تحدي «جمع 3 ملايين عبوة بلاستيكية»، والتي تهدف للحد من الأضرار البيئية وتعزيز إعادة التدوير. وفازت بالمركز الأول من جائزة «The BIZZ Awards» العالمية للتميز في إدارة الأعمال، التي ينظمها الاتحاد العالمي للأعمال، تقديراً لحوكمتها وجودة أدائها والابتكار الرقمي والاستدامة.