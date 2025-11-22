14 % انخفاضاً في متوسط زمن الاستجابة للحوادث بدبي

اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، حيث نفذت الإدارة 5200 مهمة متنوعة خلال 10 أشهر من العام الجاري، شملت حوادث، وحريقاً.

وعمليات إنقاذ مصابين في حوادث سقوط وانحصار، وإخراج محشورين، في سيارات ومنازل ومصاعد، إذ حققت الإدارة 5.8 دقائق كمتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، فيما كان المستهدف 6.6 دقائق خلال العام الجاري.

وحققت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إنجازاً نوعياً في مؤشرات الأداء الميداني، تتمثل في خفض متوسط زمن الاستجابة للحوادث البرية بنسبة تجاوزت 14 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتسجل في عام 2025 متوسطاً بلغ 5.8 دقائق، مقارنةً بـ6.2 دقائق في عام 2024، و6.8 دقائق في عام 2023، متجاوزةً بذلك المستهدف الاستراتيجي المحدد بـ 6.6 دقائق، ما يعكس جاهزية عالية واستجابة ميدانية دقيقة وكفاءة تشغيلية متميزة.

جاء ذلك خلال اطّلاع معاليه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد نبيل رضا، إلى جانب العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معالي الفريق المري خلال الجولة على جاهزية مركبات الإنقاذ والزوارق المطاطية والمعدات الحديثة التي تم تزويدها لفرق الإنقاذ البحري والبري، مؤكداً أهمية تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الفرق ورفع مستوى الجاهزية والاستعدادات الاستباقية للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، سواء في البر أو البحر أو المناطق الجبلية، بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة الدولية.

واستمع معاليه إلى شرح حول أنظمة الدعم الميداني الذكية المستخدمة في المركبات وتوزيع الموارد أثناء الطوارئ، والتقنيات المساندة في عمليات النقل الاستراتيجي للمهام الخاصة.

كما استمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية والتخصصية لعمليات البحث والإنقاذ، والتي أظهرت تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2024، بالإضافة إلى أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية ضمن رؤية النقل والإنقاذ المستقبلية.