«إسلامية دبي» تطلق دورة لتمكين النساء من مهارات التجويد المتقدم

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بمركز ند الشبا للنساء، دورة تدريبية مكثفة بعنوان «المدود – (14) مداً»، في إطار برنامج «رياض القرآن – الدورات الداخلية» الهادف إلى الارتقاء بمهارات تلاوة القرآن الكريم وتمكين الدارسات من إتقان أحكام التجويد وفق منهجية علمية متقدمة.

وتقدم المعلمة، إيمان علي مصطفى غندور، هذا البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يركز على أحكام المدود وتعميق فهم المشاركات لهذا الباب الرئيسي في علم التجويد، إلى جانب مجموعة تطبيقات عملية تتيح لهن تحسين جودة التلاوة وبناء قاعدة معرفية راسخة تعزز قدرتهن على إتقان القراءة القرآنية وفق الضوابط الشرعية.

وتعقد الدورة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في مركز ند الشبا للنساء، مستهدفة موظفات الدائرة ودارسات المراكز والجامعيات وعموم الجمهور من النساء، بما يعكس حرص الدائرة على توفير برامج نوعية ترتقي بالمستوى القرآني للفئات النسائية، وتدعم استراتيجيتها الرامية إلى تمكين المعرفة الدينية وتيسير الوصول إلى العلوم الشرعية بأساليب تعليمية حديثة.

ويأتي تنظيم الدورة ترجمة لالتزام الدائرة بتعزيز التعليم القرآني وفق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الوعي الديني ونشر العلوم الشرعية بثقة واحترافية.

وتتيح الدورة إمكانية المشاركة حضورياً أو عبر منصة «تيمز»، بما يوفر مرونة أكبر للراغبات في الالتحاق، على أن تمنح المشاركات شهادات حضور تقديراً لالتزامهن وتفاعلهن مع محاور البرنامج.