اتفاقية تعاون بين «دبي الصحية» و«مستشفى بوسطن للأطفال»

وقعت «دبي الصحية» اتفاقية تعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال، أحد أبرز المراكز الأكاديمية العالمية المتخصصة في طب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنفيذ مبادرات وبرامج تطويرية تسهم في الارتقاء بصحة الأطفال.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم صحة الأطفال وتعزيز البرامج الهادفة إلى تحسين جودة حياتهم، وتوفير رعاية متكاملة تلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل الطفولة.

واطلع وفد مستشفى بوسطن للأطفال على نموذج «دبي الصحية» بصفته نظاماً صحياً أكاديمياً متكاملاً، حيث جرى استعراض فرص التعاون المستقبلية في مجالات الخدمات السريرية والتعليم والبحث العلمي والعمل الخيري.

كما أكد الجانبان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد تسهم في تطوير خدمات رعاية الأطفال وتعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية الخاصة بهم حول العالم.

وترأس وفد المستشفى الدكتور ريان ناجي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمستشفى بوسطن للأطفال.وكان في استقبالهم الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

وأعرب الدكتور رايان ناجي عن اعتزازه بالتعاون مع «دبي الصحية»، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بدعم صحة الأطفال من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب والتعلم، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم.