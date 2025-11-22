وفود عالمية تتعرف على تجربة محاكم دبي الرائدة في تطوير العدالة الرقمية

استقبلت محاكم دبي وفوداً رسمية من عدة دول مشاركة في المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025، حيث نظّمت لهم جولة ميدانية شاملة داخل مرافق المحاكم للاطلاع على التجربة الريادية التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً في تطوير منظومة العدالة، وتعزيز الابتكار في العمل القضائي.

وجاءت هذه الجولة في إطار اهتمام الوفود بالتعرف على أفضل الممارسات في إدارة المحاكم، لاسيما أن محاكم دبي تعد من المؤسسات التي نجحت في تحقيق تحوّل رقمي شامل وبيئة عدلية عصرية تضاهي أرقى النماذج العالمية.

وفي بداية الجولة، رحّبت مريم عبدالرحمن المرزوقي، أخصائي الاتصال المؤسسي بمحاكم دبي، بالوفود الزائرة، مؤكدةً أهمية تبادل الخبرات وتقديم نموذج محاكم دبي كقصة نجاح ملهمة في التحوّل والتحديث.

وقالت إن محاكم دبي تسير وفق رؤية واضحة نحو التميز والابتكار، ونتشرف اليوم بأن نعرض للوفود الدولية مسيرتنا التي انتقلت من العمل التقليدي إلى منظومة قضائية رقمية متقدمة، مستندة إلى دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها في جعل دبي مدينة تصنع المستقبل.

وخلال الجولة، اطّلع الوفد على شرح تفصيلي حول تصميم قاعات المحاكم الحديثة التي تعتمد أحدث التقنيات لخلق بيئة مرنة ومتطورة لإدارة الجلسات، كما تعرّفوا على مميزات النظام الهجين للجلسات الذي يجمع بين الحضور الواقعي والافتراضي، بما يسهم في تحسين كفاءة التقاضي وتسريع الإجراءات.

كما شاهد الوفد عرضاً مرئياً تناول نشأة محاكم دبي ومراحل تطورها من العمل الورقي إلى التحوّل الرقمي الكامل، وما صاحب تلك المراحل من مبادرات لتحديث الخدمات القضائية. وفي إطار اهتمام محاكم دبي بنشر ثقافة الابتكار، حضر الوفد كذلك ورشة «مسرّعات رواد الابتكار القضائي» التي نظّمتها إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.

حيث تم استعراض أبرز الأدوات والمنهجيات التي تعتمدها المحاكم في تعزيز روح الابتكار بين موظفيها، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في تطوير العمل القضائي واستشراف احتياجات المستقبل.

واطّلع الوفد خلال الورشة على نماذج عملية من مشروعات مبتكرة جرى تطويرها ضمن منظومة المسرّعات المؤسسية، والتي كان لها أثر واضح في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

وفي ختام الجولة داخل المحاكم، قدّمت محاكم دبي للوفود هدايا تذكارية تمثلت في كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويشكّل الكتاب مرجعاً غنياً بالدروس القيادية والتجارب الملهمة في بناء الريادة وصياغة المستقبل، ما يجعل إهداءه للوفود رسالة تعبّر عن روح دبي القائمة على الإلهام وصناعة الإنجاز.

وفي سياق متصل، تفقّد المشاركون في المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم منصة محاكم دبي في موقع المؤتمر، والتي جاءت بثلاث مراحل مترابطة تجسد رحلة التطور المؤسسي، فقد استعرضت المرحلة الأولى ملامح الماضي القائم على الإجراءات الورقية التقليدية.

فيما عكست المرحلة الثانية الحاضر الذي يتميز بأنظمة رقمية متقدمة ومنصات ذكية تدعم سير العدالة بكفاءة، أما المرحلة الثالثة فقدمت رؤية المستقبل التي تسعى إليها محاكم دبي من خلال اعتماد المحاكم الافتراضية والذكاء الاصطناعي الاستباقي والتحول إلى عمليات مؤتمتة بالكامل، بما يعزز مكانتها العالمية في مجال إدارة المحاكم.