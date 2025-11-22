«إقامة دبي» تطلق النسخة الثانية من مبادرة «نحب الإمارات»

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي النسخة الثانية من مبادرة «نحب الإمارات»، بعد النجاح الواسع الذي حققته النسخة الأولى وما شهدته من تفاعل لافت من المواطنين والمقيمين والزوار.

حيث شكل هذا التفاعل دافعاً لتمديد التجربة وتطويرها بهوية جديدة تعبر عن المشاركة الجماعية والمحبة المشتركة التي تجمع الجميع تحت راية الوطن.

وتقام فعاليات النسخة الثانية في القرية العالمية التي تحتفل بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، لتجسد من خلال موقعها الذي يحتضن ثقافات العالم صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها رمزاً للتنوع والوحدة في آن واحد، ولتؤكد أن قوتها الحقيقية تكمن في وحدة قلوب جميع من يعيش على أرضها.

وتتضمن المبادرة هذا العام منصة تفاعلية مبتكرة تتيح للجمهور التعبير عن حبهم للإمارات عبر تجارب رقمية وأنشطة ميدانية تقام من 20 حتى 30 نوفمبر، وتشمل محتوى بصرياً ومرئياً وتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت مظلة «نحب الإمارات».

وتعكس هذه الحملة رسالة إقامة دبي في دعم التواصل الإنساني وبناء جسور بين الجهات الحكومية والمجتمع وتعزيز الهوية الوطنية عبر أدوات إبداعية ومؤثرة.

وتهدف المبادرة، من خلال أنشطتها الميدانية والرقمية، إلى تعزيز التماسك والانتماء الوطني، وإبراز دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للتنوع والتعايش الإنساني، وترسيخ مكانة إقامة دبي بصفتها جهة حكومية رائدة في التواصل المجتمعي وبناء الهوية الوطنية، بما يعكس رسائلها المؤسسية في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز حضور الدولة عالمياً.