حمدان بن محمد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى جانبه، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، صباح أمس، في مجلس زعبيل في دبي، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وقد قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية، ونجدد الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على إدارتها الناجحة لأعظم رحلة إيمانية على وجه الأرض، بكل كفاءة واقتدار وروحانية وسكينة».

وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لقيادتنا الرشيدة، ولشعبنا العزيز، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودوّن سموه في حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لقيادتنا الرشيدة، ولشعبنا العزيز، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ... نسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والإيمان ... كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده».

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة المباركة، من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وابتهل المهنئون إلى الله العليّ القدير أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات أسباب الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يمنّ على دولة الإمارات وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما تقبّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من قادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والدفاع المدني في دبي، والسلك القضائي.

كذلك تقبّل سموهما التهاني بعيد الأضحى من عدد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وجموع المواطنين وأبناء القبائل، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، حيث تمنوا أن يعيده الله على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.