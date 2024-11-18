شرطة دبي تكرّم موظفاً من أصحاب الهمم

كرم العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، العريف الأول عبدالله سليمان مراد، من أصحاب الهمم، لحصوله على شهادة في الغوص الحر.

وبارك العميد السويدي، للعريف الأول عبدالله سليمان، إنجازه المهم، وإصراره على تجاوز التحديات في سبيل تحقيق حلمه بتعلم واحتراف الغوص. وقالت سميرة ثابت، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، يعمل المجلس على إسعاد المجتمع والابتكار في القدرات، ويدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، كما يدعم استراتيجية دبي «مجتمعي... مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وتعرض العريف الأول عبدالله سليمان البلوشي، لحادث مروري أقعده على كرسي متحرك قبل 12 عاماً، لكن ذلك لم يُضعف عزيمته على تطوير قدراته علمياً وبدنياً، ليستكمل دراسته العليا في الماجستير في تخصص حقوق الإنسان، كما التحق بدورات رياضية وتدريبية عدة.