تفاهم لاستكشاف مجالات التعاون المستقبلية في قطاع الفضاء

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع شركة «فضاء»، التابعة لمجموعة «إيدج»، بهدف استكشاف آفاق التعاون المستقبلي في عدد من مجالات قطاع الفضاء.

وجرى توقيع المذكرة في جناح «إيدج» خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، بحضور عدد من القيادات وكبار ممثلي الجهتين.

وترسخ المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«فضاء»، بما يعكس التزام الطرفين بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الفضاء في دولة الإمارات وتوسيع قدراتها.

وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يمثل تعاوننا مع فضاء خطوة مهمة في دعم جهود دولة الإمارات لبناء منظومة فضائية عالمية المستوى.

ويسهم هذا التعاون في تطوير إطار متكامل يثري عملية اتخاذ القرار، ويعزز رؤية الدولة في مجالات تقنيات الفضاء المبتكرة، كما يضمن استمرار تقدم الإمارات في تطوير الأنظمة والمعرفة اللازمة للجيل القادم من مهام الاستكشاف وقدرات البيانات الحيوية».

ومن جانبه قال وليد المسماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة «إيدج»: «مع توسع المنظومة العالمية للفضاء وازدياد تعقيدها تبرز الحاجة إلى قدرة الجهات الحكومية على متابعة المجال الفضائي وأنظمته ومهامه بوضوح واستمرارية. ويسعدنا التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتقديم هذه الخدمات الحيوية، وتعزيز سيادة دولة الإمارات في التقنيات الفضائية المتقدمة».

وتجسد مذكرة التفاهم استمرار الزخم في الشراكات الوطنية، التي تدعم طموحات دولة الإمارات في استكشاف الفضاء وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاقتصاد الفضائي.