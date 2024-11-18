«إمارات الخير» الإذاعي لـ«دار البر»يكفل 215 يتيماً في ساعتين

أعلنت جمعية دار البر عن تحقيق برنامجها الإذاعي «إمارات الخير» لإنجاز جديد يُضاف إلى مسيرة البرنامج، حيث نجح خلال حلقته الأخيرة، التي بُثّت يوم الجمعة عبر أثير إذاعة نور دبي، من تحقيق تفاعل استثنائي من قبل أهل الخير والأيادي البيضاء، والذي تكلل بكفالة 215 يتيماً لمدة عام كامل في أوغندا.

وجاء طرح مبادرة لكفالة الأيتام على الهواء مباشرة خلال الحلقة، التي تُبث أسبوعياً من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً، حيث تمكّن البرنامج من الوصول لهذا العدد من الأيتام المكفولين، خلال ساعتين فقط، الأمر الذي يعد إنجازاً يُبرز عمق التأثير الإيجابي الذي يُحدثه البرنامج في تعزيز روح العطاء والخير بالمجتمع.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: «يُشكّل برنامج «إمارات الخير» همزة وصل إنسانية بين أصحاب الحاجات والمحسنين من أهل الخير والأيادي البيضاء.

وقد رسخ البرنامج مكانته كمنصة إعلامية تُسهم في دعم الحالات الإنسانية المختلفة والمشاريع الخيرية داخل وخارج الدولة، حيث يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المبادرات التي يطرحها، مؤكدين التزامهم بدعم الفئات المحتاجة.

وأضاف: «نولي في جمعية دار البر اهتماماً خاصاً بفئة الأيتام، كونها تمثل جزءاً مهماً من رؤيتنا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وما تحقق خلال حلقة برنامج «إمارات الخير» الأخيرة يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المحسنون للمشاريع التي ننفذها، ودور الإعلام في حث المجتمع على المساهمة في القضايا الإنسانية».

وتعد كفالة الأيتام واحدة من أهم المشاريع الخيرية التي تنفذها جمعية دار البر، حيث تحرص الجمعية على توفير الدعم والرعاية للأيتام في 35 دولة حول العالم.

وأضاف المهيري: «هذا الإنجاز يُبرز روح العطاء والكرم التي يتمتع بها مجتمع الإمارات، ويؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والخيرية في تحقيق الأهداف الإنسانية السامية. وإن كفالة 215 يتيماً في ساعتين فقط تُظهر مدى تفاعل المحسنين مع المبادرات التي تحمل أبعاداً إنسانية عميقة».

ومن الجدير بالذكر، أن هذا النجاح الجديد الذي أُضيف إلى سجل برنامج «إمارات الخير»، الذي يحتفل بعامه السابع عشر، حيث استطاع طوال مسيرته تعزيز قيم العطاء والتكافل، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة لنشر الخير والإحسان.