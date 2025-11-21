مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يختتم برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني»

اختتم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته الإنجليزية، وذلك ضمن مبادرة (صناع الأثر) التي أعلن عنها المجلس في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، حيث استهدف البرنامج تأهيل 58 صانع محتوى من المهتمين بالشأن الإنساني والتنموي، ينتمون إلى 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقدم البرنامج نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين المتخصصين بالشأن الإنساني، بهدف استقطاب وتطوير مهارات صناع المحتوى الإنساني من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية العالمية.

وفي هذا السياق، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «يعكس برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني»، الذي استقطب 58 مشاركاً ينتمون إلى أكثر من 23 دولة، التنوع الثقافي الغني الذي يتمتع به مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في إثراء الحوار الإنساني العالمي».

وتضمن البرنامج 5 محاور أساسية تشمل ورش عمل متخصصة في: فن السرد القصصي وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والتصوير الفوتوغرافي لوسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجيات التسويق الرقمي وبناء الهوية الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» استقطب 600 طلب مشاركة من أكثر من 23 دولة، تم قبول 58 منهم ممن استوفوا معايير وشروط الانضمام للبرنامج.