فائزون: جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه ترسخ ثقتنا بمواصلة البحوث

أكد فائزون في الدورة الرابعة من جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه» أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبعث بارقة أمل للعالم بأسره بإيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية.

ولفت الفائزون إلى أن الجائزة التي أطلقها سموه وتشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات»، ترسخ ثقتنا بمواصلة البحوث لمواجهة ندرة المياه، كما أنها تؤدي دوراً جوهرياً في إيصال المياه النظيفة إلى من يحتاجها في كافة أرجاء العالم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الدورات الأربع السابقة من الجائزة تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة حول العالم، وتتضمن الجائزة البالغ مجموع جوائزها مليون دولار 4 فئات.

وحول فوز جامعة خليفة قال الدكتور تي جون جانغ، أستاذ الهندسة الميكانيكية والعميد المشارك لكلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، جامعة خليفة: «تكتسب الجائزة أهميةً بالغة، وتلعب دوراً محورياً في دعم الجهود المبذولة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أندريه هولزر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «جرين ويست سوليوشنز» «الجائزة منصة مهمة تلعب دوراً حيوياً في رفع مستوى الوعي بوجود تقنيات مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأشار إيهاب تريكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كومولوس ساس» من فرنسا إلى أن الجائزة من بين أكثر الجوائز تنافسية في مجال توفير مياه الشرب.

وحول فوز شركة جيانجسو فينغهاي لتنمية الطاقة الجديدة لتحلية مياه البحر ليمتد بالشراكة مع هانجزو سونوب لتقنية البيئة ليمتد من الصين، بالمركز الثاني لجائزة المشاريع المبتكرة – فئة المشاريع الصغيرة، قال وانغ هو، نائب المدير العام لشركة هانجزو سونوب لتقنية البيئة ليمتد: «يتوافق مشروعنا بشكل مثالي مع رسالة الجائزة، حيث يجمع بين الطاقة المتجددة وتقطير المياه والإدارة المستدامة للمياه.

ولفت فريدريك والاند، الرئيس التنفيذي لشركة ستيم ساس من فرنسا، إلى أن الجائزة مصدر فخر للفريق وقد جددت العزيمة والتحفيز على الوصول إلى إنجازات جديدة.

وأضاف الدكتورة نورة شهاب، رئيسة فريق البحث والابتكار في مركز نيوم لابتكارات المياه: «من خلال الاستثمار في تقنيات المياه المتقدمة وتوطيد التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين».

وقال ريت بتلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «سكاي جوس إنك» من أستراليا: «تشكل الجائزة داعماً قوياً لمهمتنا المتمثلة في توفير حلول منخفضة التكلفة وعالية التأثير لمن هم في حاجة ماسة للمياه.

وقال البروفيسور جويهوا يو من الولايات المتحدة الأمريكية: مبادرة نبيلة تسهم في رفع مستوى الوعي العالمي حول أهمية حلول المياه، كما تساعد على توفير هذا المورد الحيوي للمجتمعات حول العالم».

وأشار البروفيسور جنيوان شو من جمهورية الصين، الفائز بجائزة الابتكارات الفردية – فئة الشباب، إلى تناغم رؤيته البحثية مع الجائزة، مؤكداً حرصه على الاستفادة من فرصة فوزه بالجائزة لإحداث تأثير إيجابي ملموس على أرض الواقع.

وقال هوانغ دانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية وتشجيع الاستثمار في الاستدامة: «تشجعنا هذه الجائزة وتحفزنا إلى حد كبير، كما ترسخ ثقتنا بمواصلة البحوث وتطوير ابتكارات وتقنيات جديدة من شأنها مواجهة ندرة المياه».