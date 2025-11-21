لطيفة بنت محمد: حريصون على دعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث وتمكين الإبداع والمعرفة

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من قمة المعرفة 2025.

والتي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي، مع ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وسموها خلال لقاء سالم بن محمد المالك

كما التقت سموها كلاً من: الدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وناقشت سموها خلال اللقاءات سبل توظيف الثقافة والإبداع والمعرفة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً من خلال المعرفة، ودعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث المشترك، وتمكين الإبداع والمعرفة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة، أمس، عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان.

لطيفة بنت محمد في حديث مع عبدالله الدردري

حيث ناقشنا سبل توظيف الثقافة والإبداع والمعرفة كقوة دافعة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة. معاً، نستطيع بناء مستقبل تكون فيه الفرص متاحة للجميع، وترتقي فيه المجتمعات بالابتكار والتعاون».

وأضافت سموها: «التقيت بالدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين، شركائنا في مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لأكثر من 18 عاماً، وناقشنا كيف يمكن للتنمية القائمة على المعرفة وابتكار الشباب أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً».

وقالت سموها: «سعدت بلقاء الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وبحثنا معاً فرص تعزيز التعاون الثقافي بين دول العالم الإسلامي، ودعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث المشترك، وتمكين الإبداع والمعرفة».