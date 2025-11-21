شرطة دبي تحذر السائقين عند تشكّل الضباب

دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعات أثناء القيادة خلال تشكّل الضباب، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ما قد يتسبب في وقوع حوادث السير بين العشرات من المركبات التي تُخلف وراءها خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائقون بالنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

وقال العميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه يجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خاصة في هذه الأشهر من السنة، التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة، والجهات المختصة في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة. وشدد العميد جمعة بن سويدان، على خطورة حوادث الضباب، لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية.

وأكد العميد جمعة بن سويدان على ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب، والتي تتمثل في خفض السرعة، وترك المسافة الكافية بين المركبات عن المسافة الاعتيادية، وكذلك استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى وتغيير المسارات إلا في حالة الضرورة، مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف .