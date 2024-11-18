إسلامية دبي تطلق «أسبوع الحافظ ابن كثير»

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اليوم فعاليات «أسبوع الحافظ ابن كثير»، إحياءً لذكرى العلّامة الإسلامي البارز ابن كثير، تقديراً لمساهماته في التراث الإسلامي، وأثره البارز في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية، وتأثيره الفاعل في العلوم الشرعية.

ويتخلل الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والدينية، في عدة مساجد ومجالس في إمارة دبي، من خلال المحاضرات، وورش العمل التفاعلية التي ستجمع بين الشباب والمختصين بعلوم الشريعة بالدائرة، بحيث سيتعرف خلالها الحاضرون على منهج ابن كثير الفريد في تفسيره للقرآن الكريم.

والذي يُعد من أبرز المراجع الإسلامية، ليس فقط عبر الشرح، بل عبر التطبيقات الرقمية والمقاطع التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمكّن المشاركين من تصفح مخطوطاته بتفاصيلها الدقيقة، مع منح إجازة بالإسناد المتصل للحضور المشارك، إلى جانب ندوة تخصصية في جامعة جميرا، لمناقشة جوانب من حياة هذا العلّامة وجهوده العلمية في هذا المجال.

ويأمل المنظمون لهذا الحدث أن يشكّل هذا الأسبوع نقطة تحول في طرق احتفاء الأجيال الشابة بتراثهم الزاخر بدرره النادرة، وتعميق فهمهم بمناهج البحث والكتابة التي اعتمدها ابن كثير، وتطوير مهاراتهم في فهم التراث الإسلامي.