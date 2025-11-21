Al Bayan
الإمارات

مكتوم بن محمد: الإمارات وعُمان تجمعهما روابط الأخوة والمصير الواحد

  • سموه: نحتفي بمسيرة نهضة متجددة صنعت مجداً عربياً شامخاً
البيان

دبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تجمعهما روابط الأخوة والتاريخ والمصير الواحد.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً اليوم الوطني العماني، ونحتفي بمسيرة نهضة متجددة صنعت مجداً عربياً شامخاً، وامتداداً حضارياً يكتبه العمانيون بثبات ورؤية راسخة.. تجمعنا بأهل السلطنة روابط الأخوة والتاريخ والمصير الواحد، وشراكة استراتيجية تمتد نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، حفظ الله السلطنة وأدام أعيادها».