«طرق دبي» تستحدث وتتوسع في فئات الدورة الـ14 من جائزة دبي للنقل المستدام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استحداث «جائزة دبي للنقل المستدام» في دورتها الـ14 لعام 2026، وشملت التحديثات إعادة هيكلة فئات الجائزة، حيث استحدثت 4 فئات جديدة هي: النخبة، الاستدامة، الابتكار، والتكامل، إلى جانب رفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة، ومن المقرر أن تنطلق الدورة الرابعة عشرة للجائزة في يناير 2026، حيث سيفتح باب المشاركة لاستقبال الطلبات، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في أكتوبر 2026.

ويأتي هذا التحديث الشامل في فئات الجائزة، ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتعزيز مكانة الجائزة بصفتها منصة رائدة في مجال التنقل المستدام على مستوى المنطقة، والتزاماً منها لدعم التنوع في المشاركات واستقطاب أفضل المبادرات والمشاريع من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، فضلاً عن الجامعات والمدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت التحديثات اعتماد رؤية ورسالة جديدة للجائزة، مستلهمة من أفضل الممارسات العالمية، لتعكس توجهاتها المستقبلية وتتماشى مع استراتيجية الهيئة وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء القدرات وتعزيز الجاهزية المستقبلية.

وتعد الجائزة من أبرز الجوائز المتخصصة في مجال النقل المستدام، حيث توفر بيئة محفزة للخبراء والباحثين الشباب لعرض مشاريعهم وأفكارهم، التي تسهم في دعم البحث والتطوير والابتكار، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في هذا المجال.

وتحرص الهيئة على دعم النقل المستدام في مختلف القطاعات، وتهدف الجائزة إلى تحفيز هذه الجهات على تبني حلول تنقل مبتكرة ومستدامة، وتعزيز التنافس الإيجابي فيما بينها لتقديم مبادرات نوعية تسهم في بناء منظومة نقل ذكية وصديقة للبيئة في المنطقة. كما تتيح الجائزة منصة لتكريم أفضل الممارسات، وتشجيع الشراكات العابرة للقطاعات من أجل مستقبل أكثر استدامة.