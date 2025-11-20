محمد بن راشد: حرص شباب الإمارات على التميز في تخصصات الطيران المتقدمة يجسّد روح الإنجاز لدى أبناء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حرص شباب الإمارات على التميز في تخصصات الطيران المتقدمة يجسّد الروح الحقيقية للإنجاز التي تميز أبناء الوطن، ويعكس ثقة الدولة الراسخة في قدراتهم وإيمانها بقدرتهم على مواصلة رفع اسم الإمارات في المحافل الدولية.

وكان سموه التقى مجموعة من الطيارين الإماراتيين العاملين في «طيران الإمارات»، وذلك خلال زيارة سموه لمعرض دبي للطيران 2025. واطّلع سموه خلال اللقاء على تجاربهم المهنية ومسؤولياتهم في دعم عمليات الناقلة الوطنية وتعزيز حضورها العالمي في قطاع الطيران المدني.

وقال سموه: "حرص شباب الإمارات على التميز في تخصصات الطيران المتقدمة يجسّد الروح الحقيقية للإنجاز التي تميز أبناء الوطن، ويعكس ثقة الدولة في قدراتهم وإيمانها بقدرتهم على مواصلة رفع اسم الإمارات في المحافل الدولية. كما أن قطاع الطيران يشهد اليوم تطوراً متسارعاً، وتشكل الكفاءات الإماراتية جزءاً أساسياً من هذا التطور بما تمتلكه من مهارات وخبرات عالمية".