حمدان بن محمد: في رؤى محمد بن زايد وتوجهات محمد بن راشد الاستثمار في الإنسان محور أساسي لتعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاستثمار في الإنسان وبناء ودعم القيادات الحكومية الشابة وتمكينها بالخبرات والمهارات، يمثل محوراً أساسياً في رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

جاء ذلك خلال تكريم سموّه الفائز في "تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة"، المبادرة الوطنية التي أطلقها سموّه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وأشرف على تنفيذها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، في منصة لتحفيز وتمكين القيادات الحكومية الشابة من المساهمة في صناعة مستقبل الإمارات، وضمت المبادرة 32 منتسباً من نخبة القيادات في الجهات الاتحادية والمحلية، وغطت أربعة تحديات ركزت على تمكين المجتمع، والصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وبناء الشخصية القيادية المُعزَّزة بالتعاون وروح الفريق.

وقال سموّه: "أطلقنا قبل عام، تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة، في منصة جمعت نخبة الكوادر الإماراتية في الجهات الاتحادية والمحلية، الذين تنافسوا في تحديات قيادية كبرى، ميزها الفكر الاستباقي، بهدف تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.. تحدي 71 وضع معياراً جديداً للقيادة، استلهم أساسه من مبدأ أرسته القيادة الرشيدة بأن من يصنع الفرق هو من يقود التغيير،... واليوم ونحن نكرّم الفائز بهذا التحدي، يتجدد اليقين بأن بناء الإنسان هو أفضل استثمار للمستقبل، مُتطلعين إلى شباب الإمارات وكوادرنا الحكومية المبدعة لريادة التطوير في كافة المجالات.. فتوقعات القيادة لإسهاماتهم عالية.. وثقتها بهم كبيرة.. ووطنهم ينتظر منهم الكثير".

وهنّأ سموّه الفائز بـ "تحدي 71"، وأثنى على منتسبي المبادرة الـ 32 الذين انطلقت بمشاركتهم مبادرة وطنية غير مسبوقة، تبنَّت روح المشاركة والمنافسة الإيجابية، وعقلية التعلُّم المستمر والبناء على التجارب، وثقافة المرونة والاستباقية والجاهزية في تصميم وابتكار الحلول للتحديات، مؤكداً سموّه أن المهمة المقبلة للمشاركين في التحدي تتمثل في تعزيز العمل الجاد في خدمة الوطن والارتقاء بمجتمع الإمارات، ومشاركة الخبرات وتوظيفها في صناعة الحلول المؤثرة للتحديات التي تواجه جهات عملهم.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل التحدي النقيب دكتور مهندس سالم المري، من القيادة العامة لشرطة دبي، ومنتسبي الفريق الفائز بالمرحلة النهائية الذي ضم إلى جانب بطل التحدي كلاً من: عائشة شهداد، مدير الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسارة الرئيسي، مدير إدارة جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، وعفراء السويدي، مدير أول إدارة الاستراتيجية في مدينة إكسبو دبي.

حضر التكريم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد.

نموذج حكومي متقدم

وأشادت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي 71، مؤكدةً أن "التحدي عمل على اكتشاف نخبة النخبة من القيادات الإماراتية الشابة الواعدة والموهوبة، التي نتطلع إلى دورها المؤثر في قيادة مستقبل العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، كما أسس التحدي لنموذج حكومي متقدم في بناء القدرات وتحفيز العقول والمواهب وتمكينها بالمهارات لتشكيل وقيادة حكومة المستقبل، وعكس رؤى القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار بالكوادر الوطنية الشابة، وتمكينها في مختلف مجالات العمل الحكومي".

وقالت معاليها إن تحدي 71 عمل على تنمية الصفات المميزة ونقاط القوة القيادية لدى المنتسبين، وبناء قدراتهم في الثبات القيادي والتعاون وروح الفريق في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن المنتسبين كانوا على قدر التحدي في مختلف مراحله، وأظهروا إمكانات عالية في مهارات الصمود والمرونة وسرعة التأقلم، والقيادة تحت الضغط، مهنئة بطل التحدي، والفريق الفائز بالتحدي النهائي، وكافة المشاركين على المستويات المتميزة التي أظهروها، والشغف الكبير الذي تميز به عملهم طوال فترة التحدي.

"تحدي 71"

ويُعد د. سالم المري أول إماراتي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والحاصل على وسام التميز الفردي في مجال العلوم وتكنولوجيا المستقبل، والذي يركز في عمله على تطوير مسارات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.

أما عائشة شهداد فتتميز بخبرة كبيرة في إدارة رأس المال البشري، وقد قادت من خلال عملها في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عملية التحوّل الرقمي في وقت قياسي، فيما كرّست سارة الرئيسي عملها لتعزيز الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، من خلال خبرتها في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التميز المؤسسي، وأسهمت عفراء السويدي بخبرتها الواسعة في تنظيم الفعاليات الكبرى وتخطيط العمليات، في إنجاز أكثر من 200 فعالية.

يُذكر أن "تحدي 71" غطى أربعة تحديات قيادية تم بناؤها في ضوء النموذج المتميز للقيادة الإماراتية، وهدف التحدي إلى صقل المهارات والخبرات، وتمكين القيادات من مواجهة التحديات بأساليب مبتكرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وضم فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وشمل التحدي 4 مراحل نُفذت على مدى 6 أشهر، وركزت على نموذج متعدد الأبعاد شمل "القيم" و"الفكر" و"الجوهر"، وشاركت في تقييم المنتسبين في كل مرحلة منها لجان تحكيم ضمّت وزراء وقيادات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورواد القطاع الخاص الوطني، وتمثلت المرحلة الأولى بتحدي "المجتمع يجمعنا" الذي واكب توجهات قيادة دولة الإمارات في عام المجتمع، وشارك فيه 32 منتسباً موزعين على 6 فرق، فيما شملت المراحل التالية، تحدي "أسبوع الصمود" بمشاركة 16 منتسباً تم توزيعهم على 4 فرق عمل، وتحدي "المواجهة الكبرى"، وشارك فيه 8 منسبين، واختتمت سلسلة "تحدي 71"، بتحدي قوة الكلمة النهائي الذي تنافس فيه 4 منتسبين.