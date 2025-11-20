بلدية دبي: شواطئ الممزر إضافة فاخرة إلى قائمة الوجهات الشاطئية في دبي قريباً

تواصل بلدية دبي تنفيذ أعمال تطوير شواطئ الممزر بجزأيه؛ الخور والكورنيش والتي ستُنجز خلال الفترة القريبة المقبلة بتكلفة 400 مليون درهم، لتُضيف إلى شواطئ دبي وجهة سياحية شاطئية جديدة بمواصفات ترفيهية عالمية، تراعي معايير الاستدامة وجَودة الحياة، وتدعم مستهدفات الإمارة لتكون المدينة الأجمل والأكثر جاذبية ورفاهية وتحضرًا وتميزًا بما تقدمه من وجهات وتجارب سياحية فاخرة لسكانها وزوارها على مستوى العالم.

ويتكامل المشروع مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، والتي تستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن استدامة التجربة الحضرية، وتجعل من دبي المدينة الأجمل والأكثر رقيًا وتحضرًا في العالم، كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عبر مشاريع ومبادرات نوعية تستند إلى مؤشرات تشمل؛ مؤشر المظهر الحضاري، الذي يقيس مستوى الطابع الجمالي والعمراني المتناسق للمدينة، ومؤشر النظافة العامة فيرصد التزام المدينة بالحفاظ على نظافة شوارعها ومرافقها، ومؤشر النظام الذي يقيس فاعلية الأنظمة والسياسات التي ترسّخ التجربة الحضارية في دبي، ومؤشر السلوكيات العامة والتزام المجتمع بالقيم الحضارية واحترام القوانين والنظام العام، ومؤشر الهدوء والسكينة العامة. كما ترسّخ هذه المؤشرات مكانة دبي كمدينة متكاملة حضاريًا وإنسانيًا تجمع بين الجمال العمراني والرفعة الأخلاقية والنظام العام.

كما يمثل المشروع الجديد علامة رائدة لبلدية دبي في مجال تطوير البنية التحتية الشاطئية وفق معايير وتصاميم مُبتكرة متكاملة ومزودة بمرافق ترفيهية، ورياضية، واستثمارية تربط الخور والكورنيش بانسيابية تامة لتواكب المستقبل، وتكون الأكثر تطوراً وجذبًا عالميًا، وذلك ضمن خططها للارتقاء بتجربة ارتياد الشواطئ، عبر مشاريع متكاملة تعزز جمالية ورفاهية المدينة، وترسّخ موقع دبي على خارطة السياحة العالمية.

دبي.. وجهة عالمية

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "مشروع تطوير شواطئ الممزر خطوة جديدة ضمن مستهدفات بلدية دبي لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية شاطئية عالمية تُقدم تجارب استثنائية تجمع بين الفخامة والاستدامة، وترتقي بمستوى جَودة الحياة في المدينة من خلال مرافق متكاملة وشاملة، ووجهات وتجارب شاطئية فريدة تعكس هوية دبي الجمالية. هدفنا جعل المدينة نموذجًا حضاريًا لكل من يعيش فيها أو يزورها، والمدينة الأكثر جمالًا وتحضرًا في العالم، بالتكامل مع توجهات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لدبي وجهودها للارتقاء بتجربة الحياة بالإمارة".

وأضاف سعادته: "شواطئ الممزر تمثل نموذجًا لتوظيف المعايير الحضرية الجديدة لتصميم الشواطئ، والتي تتركز على توفر مرافق شاطئية ترتكز على تجربة الإنسان ورفاهيته. هذا المشروع يعكس التزامنا بتلبية احتياجات سكان الإمارة وزوارها، ويدعم تميز دبي في توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة وشاملة تعزز رفاهية الحياة اليومية".

نقطة جذب جديدة

من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تُعد شواطئ الممزر التي تقع في منطقة ديرة نقلة نوعية تخدم تطوير المنطقة بشكلٍ متكامل بدءًا من الارتقاء بتجربة ورحلة السكان والزوار عبر توفير مرافق سياحية وترفيهية شاملة، وتصميم محتوى الشواطئ لتناسب كل الفئات من الأسر، والشباب، والأطفال وصولاً إلى كبار السن وأصحاب الهمم، بما يخلق نقطة جذب ترفيهية جديدة، ويعزز من جاذبية المنطقة الغنية بتفاصيلها التراثية والسياحية بأسلوبٍ متناغم استثماريًا، وتجاريًا، واجتماعيًا، وسياحيًا".

وأوضح أنوهي أن مساحة شاطئ خور الممزر تبلغ 275 ألف مترٍ مربع، وبعرضٍ يتراوح ما بين 30 إلى 90 متر. فيما تصل مساحة شاطئ كورنيش الممزر إلى 125 ألف متر مربع، وعرضه 80 مترًا.

رفاهية بمعايير عالمية

تشمل الأعمال التطويرية إنشاء أول جسر عائم للمشاة يربط بين ضفتي الخور بطول 200 متر للحفاظ على انسيابية واستمرارية الحركة، وشاطئ للسباحة الليلية بطول 300 متر ومناسب لمتطلبات أصحاب الهمم، إضافةً إلى ممشى ومسارات للجري والدراجات الهوائية بمُحاذاة الشاطئ بطول 5.5 كيلو مترات، ستربط خور الممزر بالكورنيش مرورًا بحديقة الممزر كأول تصميم من نوعه في المنطقة يجمع ما بين مسارات الشواطئ والحدائق بتصميم متناغم بين الطبيعة والرفاهية.

وستخصص في شاطئ الخور 3 مناطق ألعاب للأطفال، ومنطقتين للألعاب الترفيهية والرياضات الشاطئية، واستراحات وجلسات، ومناطق للشواء، ومرسى للدراجات المائية. سيضم الشاطئ 8 مبانٍ لدورات المياه، وغرف تبديل الملابس، وغرف الاستحمام، مع 8 مناطق خارجية للاستحمام، إضافةً إلى توفير 1,400 موقف للسيارات.

فيما سيضم الكورنيش شاطئًا عامًا مُخصصًا للسيدات متاحًا للسباحة الليلية وفق تصميم يراعي أرقى المعايير العالمية، ويحقق متطلبات الخصوصية والأمان، حيث سيُحيط الشاطئ سورًا لضمان الخصوصية التامة للسيدات.

إلى جانب ذلك، سيضم الشاطئ العام على كورنيش الممزر، منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الموسمية بمساحة 5,000 متر مربع، وأخرى لألعاب التزلج بمساحة 2,000 متر مربع، ومناطق ألعاب للأطفال والاستراحات والجلسات الشاطئية، إلى جانب الأنشطة الاستثمارية.

تُعد مشاريع تطوير البنية التحتية للمرافق السياحية والشاطئية جزءًا رئيسًا من المستهدفات الاستراتيجية لبلدية دبي الرامية إلى بناء مدينة مستدامة وجاذبة توفّر مرافق سياحية، وترفيهية متقدمة، بحيث تعزز جاذبية دبي، وتجعل من شواطئها نموذجاً عالمياً للرفاهية وجَودة الحياة، وترسّخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.