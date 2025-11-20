حمدان ومكتوم بن محمد ينعيان أسامة الشعفار

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار في رحيل أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورجل الأعمال ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، إثر حادث أليم خارج الدولة.

وكتب سموه عبر حسابه على «إكس»: «‏نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في رحيل أسامة أحمد الشعفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفقيد وقدم التعازي والمواساة لأسرته. وقال سموه على حسابه في «إكس»: «خالص العزاء والمواساة لأسرة الشعفار الكرام في وفاة أسامة أحمد الشعفار، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

حادث أليم

وانتقل إلى رحمة الله تعالى أسامة الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورجل الأعمال ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، إثر حادث أليم في أوزبكستان. وشغل الشعفار المولود عام 1974 مناصب رياضية عدة، بينها رئيس اتحاد الإمارات لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، ثم رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، قبل أن يتولى رئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وخلال رئاسته اتحاد الإمارات للدراجات لمدة ثماني سنوات شهدت خلالها اللعبة تطوراً كبيراً على مستوى النتائج والاستضافة وتنمية المواهب، قبل أن يواصل مسيرته القارية رئيساً للاتحاد الآسيوي للدراجات، ويصبح أحد أبرز الوجوه القيادية المؤثرة في رياضة الدراجات على المستويين الإقليمي والدولي، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضوية لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.

كم نال الشعفار، الحاصل على دكتوراه فخرية من كلية العلوم الرياضية في أوزبكستان، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018، وجائزة الإنجاز الرياضي، والوسام الذهبي عام 2009 من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.