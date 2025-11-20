خصائص جديدة في «الاستجابة الذكية» لبلاغات «كهرباء دبي»

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي خصائص متطورة على خدمة «الاستجابة الذكية»، كما أتاحت الخدمة على تطبيق دبي الآن، إلى جانب موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وبالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية عززت الهيئة سرعة وسلاسة الاستجابة للبلاغات الفنية وتوفير تحديثات لحظية عن البلاغات على مدار الساعة.

وتمكن «الاستجابة الذكية» المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني. وأصبح بإمكان المتعاملين مشاركة موقعهم الجغرافي باستخدام صفة زائر دون الحاجة لتسجيل الدخول لحساب الهيئة لتسهيل عملية الوصول للموقع، كما يمكن التواصل مع فريق الهيئة الفني ومشاركة التحديثات المتعلقة بالبلاغ الفني من خلال الخدمة الرقمية المطورة. ومكنت الهيئة فريقها الفني من إنشاء إشعار فني من الموقع إن لزم، لغرض تسريع عملية الاستجابة للبلاغات الفنية.

وبإمكان المتعاملين التتبع اللحظي لحالة بلاغهم الفني، مع توفر أداة مصغرة (Widget) على الأجهزة المدعومة بنظام «آي.أو.إس»، كما تتيح لهم الهيئة مراقبة أكثر ذكاء ودقة للبلاغات الفنية والأنشطة الميدانية ما يسهم في تجنب تكرار البلاغات، إلى جانب مراقبة لحظية لعمل فرق الهيئة الفنية في الموقع.

وتقدم الهيئة لمتعامليها مجموعة من النصائح في حال انقطاع التيار الكهربائي داخل المنازل أو المباني، ومنها تحديد المناطق المتأثرة، وتفقد لوحة التوزيع الداخلية. وفي حال كان أحد القواطع مفصولاً فيمكن الاستعانة بفني مؤهل لمعالجة الخلل الداخلي. وبالنسبة للمياه، تنصح الهيئة بأن تكون خزانات المياه والتوصيلات الداخلية وفق المواصفات التي حددتها لضمان توافر إمدادات المياه، مع ضرورة عدم التوصيل المباشر من خط المياه الرئيسي دون توصيلها بخزان المياه.