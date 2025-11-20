5 مذكرات تفاهم لتعزيز ممارسات سلامة الأغذية في دبي

وقّعت بلدية دبي 5 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات العلمية والأبحاث وتوظيف تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائية، وابتكار وتبني أفضل الممارسات التي تدعم بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتعزز مكانة دبي منصة عالمية لاستشراف مستقبل سلامة الغذاء.

ووقعت الاتفاقيات على هامش أعمال النسخة الـ19 من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية» وشملت الشراكات، توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية دبي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بهدف تقليل الاشتراطات للشركات الكبرى في مجالات سلامة الأغذية لتوفير سلاسل إمداد غذائية مرنة، إلى جانب ذلك، وقعت البلدية مذكرة تفاهم مع شركة إيكولاب الإمارات للتجارة العامة (فرع الإمارات)، للتعاون في مجالات سلامة أنظمة المياه وسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.

وفي سياق شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتطوير جوانب الابتكار الرقمي وتوظيفه في قطاعاتها؛ أبرمت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع «الجامعة الكندية - دبي»، و«جامعة مانيبال للتعليم العالي - دبي» لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والدراسات، والاستشارات الفنية وتوليد الأفكار والحلول على التحديات والفرص ضمن الأولويات المتعلقة بالعمل البلدي ضمن البيئة والصحة والسلامة وسلامة الغذاء عبر تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة العمليات ورصد المخاطر الغذائية، فضلاً عن تمكين الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة، والمشاركة المجتمعية، والجاهزية للمستقبل وتعزيز حقوق الملكيات الفكرية وشراكات الابتكار.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع «معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي»، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي، وتدريب الطلبة، والبحث العلمي، وبناء القدرات لدعم تطلعات الإمارة في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة والمشاركة المجتمعية. ستعزز المذكرة مجالات البحث والابتكار في سلامة الغذاء ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في عمليات التفتيش الغذائي وتقييم المخاطر، وإعداد ونشر الأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «تمثل هذه الشراكات والاتفاقيات سلسلة متواصلة من جهود بلدية دبي لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في سلامة الغذاء. هدفنا تطوير المنظومة الغذائية في الإمارة من أجل أن تكون أكثر استدامة وجاذبية.