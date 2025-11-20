مكتوم بن محمد: دبي ترسخ موقعها بين أهم المراكز المالية العالمية

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» (SWIFT).

تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات و«سويفت»، وسبل تعزيزها في ضوء الروابط، التي تجمع بين الجانبين والمميزات، التي تتمتع بها الدولة من ناحية البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والاهتمام الكبير بتسريع معدلات التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار المالي، كذلك المميزات العديدة، التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء منظومة مالية تلبي متطلبات المستقبل، وتسهم في تعزيز المرونة المالية العالمية، وتسرع من اعتماد التقنيات المبتكرة، بما تكفله البيئة الصديقة للأعمال والبنية التحتية المالية المتقدمة من ممكنات للمؤسسات المالية والمصرفية العالمية الرائدة، تعينها على توسيع حضورها الإقليمي.

واستعرض اللقاء المقومات التي أسهمت في تنامي مكانة دبي كمركز مالي عالمي، وجسر مهم يربط الأسواق الدولية، مع توسع الإمارة في بناء الشراكات الاستراتيجية مع أهم الجهات الدولية سعياً للمساهمة بصورة إيجابية ملموسة في تسهيل التدفقات المالية العالمية، ودعم التجارة، وتعزيز سلامة النظام المالي، والنهوض بمعايير التعاملات المالية الآمنة إلى أعلى مستوياتها، وبما يتناغم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية.

«سايبوس 2029»وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء عن ترحيبه باستضافة دبي مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، الذي تتولى تنظيمه «سويفت» سنوياً في كبرى المدن التي تمثل مراكز مالية رئيسية حول العالم، ويضم قرابة 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين بالقطاع من أنحاء العالم، مؤكداً سموه أن اختيار دبي لهذه الاستضافة يعكس المدى المتقدم للثقة التي يوليها مجتمع المال العالمي لدولة الإمارات، والتقدير لدورها الريادي في إطلاق وتشجيع المبادرات الهادفة لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت اليوم خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، وبحثنا سبل التعاون في ظل تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ووجود بنى تحتية رقمية تعزز كفاءة التدفقات المالية العالمية».

وأضاف سموه: «تواصل دبي ترسيخ موقعها بين أهم المراكز المالية العالمية، وتستعد لاستضافة «سايبوس 2029» المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، بما يعكس ثقة المجتمع المالي العالمي بدولة الإمارات ودورها في تسهيل حركة التدفقات المالية العالمية وتطوير مستقبل التقنيات المالية».

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومروان لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

يذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» تتيح التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.



