إطلاق منصة لتسريع وتطوير تقنيات الفضاء في دبي

وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء ومركز «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي، أمس، مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025، للعمل على إنشاء منصة مشتركة تحت اسم «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، مخصصة لتسريع تطوير وتطبيق تقنيات الفضاء، وربط الابتكارات والشركات الناشئة بالجهات الحكومية والصناعية والمالية في دول الجنوب العالمي.

ويقدم مشروع مختبرات الفضاء من أجل الأرض، الذي سيتم تشغيله من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، منصة متكاملة لإطلاق المشاريع المتخصصة في التطبيقات التجارية لتقنيات الفضاء.

وستوفر المنصة منظومة دعم شاملة تشمل تسهيل إجراءات الترخيص، وتوفير مساحات العمل المشتركة، إلى جانب برامج نوعية تمكن المبتكرين من دخول الأسواق وتوسيع نطاق تقنياتهم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

تعاون

وتنطلق ضمن المختبر أولى مبادراته، وهي «برنامج المسرع الجغرافي الفضائي»، بالتعاون مع شركة «ريلم للتأمين» المتخصصة في حلول التأمين لاقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي والقطاعات المستقبلية.

ويدعو البرنامج الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً لاختبار حلول الرصد الأرضي والذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات ملحة في مجالات تغير المناخ، ومراقبة البيئة، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تطبيقات التأمين، وذلك بالشراكة مع جهات حكومية وشركات كبرى بوصفها مستخدمين نهائيين لهذه التقنيات.

وقد فتح باب التقديم لبرنامج المسرع الجغرافي الفضائي، لدعوة المبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتطوير حلولهم ضمن منظومة تقنيات الفضاء المتنامية في دبي. وسيحصل المشاركون المختارون على دعم سلس للانطلاق يشمل تسهيل التراخيص، والوصول إلى بيانات وصور الأقمار الاصطناعية، والإرشاد من خبراء الصناعة والسياسات، إضافة إلى التواصل المباشر مع الجهات الحكومية لتصميم وتنفيذ مشاريع إثبات المفهوم.

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تعكس شراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي تحولاً استراتيجياً في النظر إلى الفضاء ليس فقط كونه مجالاً للاستكشاف، بل بصفته محركاً للنمو الاقتصادي والحلول العملية، ومن خلال مختبرات الفضاء من أجل الأرض، نعمل على تحويل البيانات والبحوث والابتكار إلى قيمة حقيقية تفيد الحكومات والقطاعات والمجتمعات. وبالاستفادة من العمق العلمي للمركز ومنظومة ريادة الأعمال في مركز دبي المالي العالمي تضع دبي نموذجاً رائداً يسهم فيه اقتصاد الفضاء بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة والفرص والمرونة في المنطقة».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1500 شركة في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، إضافة إلى منظومة استثمارية تتجاوز قيمتها 4.2 مليارات دولار، وأطر عمل رائدة عالمياً للأصول الرقمية وريادة الأعمال»