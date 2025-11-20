«محمد بن راشد للإسكان» تنال «آيزو» في إدارة مكافحة الاحتيال

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالتميز المؤسسي، بحصولها على شهادة ISO 37003:2021 في نظم إدارة مكافحة الاحتيال، لتكون بذلك أول جهة في دولة الإمارات تنال هذا الاعتماد المرموق من هيئة الاعتماد العالمية LRQA، ما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أرقى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها الإدارية والمالية.

وأكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن حصول المؤسسة على هذه الشهادة يمثل تتويجاً لجهود متواصلة في تطوير أنظمة العمل والحوكمة، وتعزيز بيئة عمل قائمة على القيم الأخلاقية والممارسات المؤسسية الرصينة.

وأضاف: نفخر في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن نكون أول جهة على مستوى الدولة تحصل على شهادة ISO 37003:2021، وهو إنجاز يعكس التزام المؤسسة بمبادئ النزاهة والشفافية في كل ما تقوم به من عمليات، حيث عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير سياسات وإجراءات متكاملة لإدارة مخاطر الاحتيال، وضمان تطبيقها وفق أفضل المعايير العالمية، بما يدعم الثقة في منظومة عملنا المؤسسي ويعزز مكانتنا ضمن الجهات الحكومية الرائدة في دبي.

وقال: يعكس هذا الاعتماد الدولي التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برؤية دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً في النزاهة والشفافية المؤسسية، ويؤكد ريادتها في تبني الممارسات الإدارية المستدامة التي تسهم في تحقيق التنمية المؤسسية الشاملة، كما يجسد حصول المؤسسة على هذه الشهادة الدولية اعترافاً عالمياً بجهودها في بناء بيئة مؤسسية نزيهة وشفافة، ويعزز مكانتها جهة حكومية رائدة تتبنى معايير عالمية في الأداء والإدارة، وتسهم بفاعلية في دعم مسيرة دبي نحو الريادة والتميز.

وأشار إلى أن المؤسسة تولي أهمية كبرى لتطبيق أعلى معايير الامتثال المؤسسي، من خلال بناء أنظمة رقابية فعالة، وتبني أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، ونشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين.