شرطة دبي تعزز الوعي بسلامة الطلبة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومجلس الروح الإيجابية، فعالية توعوية ترفيهية للأطفال في مدرسة الشروق الخاصة بمدينة الجميرا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

تضمّنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية التي هدفت إلى غرس مفاهيم السلامة العامة والالتزام بالإرشادات الأمنية في أذهان الأطفال، إلى جانب عروض ترفيهية، وهدايا وزعت على الأطفال.

وقال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، «يمثل الأطفال ركيزة المستقبل، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأمنية نحرص على ترسيخ مبادئ السلامة العامة لديهم منذ الصغر، وهذه الفعاليات التوعوية من شأنها نشر المعرفة وتعزيز مفاهيم السلامة والأمان بطريقة ممتعة وتفاعلية، وتعلم كيفية التصرف في الحالات الطارئة، والتمييز بين السلوك الآمن والخطر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة».

وأكد العقيد أن التثقيف المبكر حول إجراءات السلامة يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الاستجابة للأزمات.

وأعربت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، عن فخرها بمشاركة المجلس في تنظيم الفعالية، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتي لتؤكد التزام مجلس الروح الإيجابية بالإسهام في كل ما يعزز الروابط المجتمعية، وينشر الفرح والمعرفة بين الأطفال.