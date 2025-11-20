31 منظمة تنضم إلى «الشبكة العالمية لاستشراف المستقبل»

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، خلال أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2025» عن انضمام 31 منظمة ومؤسسة دولية إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تتخذ من «متحف المستقبل» مقراً لها، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الشبكة إلى 91 عضواً ومؤسسة من كبريات مؤسسات استشراف المستقبل في 33 دولة حول العالم.

وشهد «منتدى دبي للمستقبل» حضوراً لافتاً لعدد من الخبراء والمؤسسات من أعضاء الشبكة لبحث فرص التعاون والشراكة لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة.

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يؤكد هذا الاهتمام العالمي الواسع بالانضمام إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل على نجاح النموذج الريادي الذي تنتهجه دبي لمأسسة استشراف المستقبل وتوسيع شراكاته».

وأكد أن هذه الشبكة الدولية توفر لرواد ومؤسسات استشراف وتصميم المستقبل مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار المبتكرة والتجارب المثمرة والنماذج الناجحة، ومنصة لإطلاق مبادرات نوعية في هذا المجال الحيوي وفق مبدأ الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع الجميع لتصميم مستقبل مزدهر يشمل الجميع.

وتم الإعلان عن إطلاق هذه الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل أثناء أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2022» وقد tحققت نمواً كبيراً منذ ذلك الحين، حيث شهد العام 2023 انضمام 36 مؤسسة من 17 دولة إلى الشبكة ليرتفع عدد أعضائها آنذاك إلى 40 مؤسسة. ومن ثم تم الإعلان عن ارتفاع عدد أعضائها إلى 60 منظمة ومؤسسة دولية في ختام أعمال منتدى دبي للمستقبل 2024.

وتشمل أهداف «الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل» تقديم منصة تجمع أهم مؤسسات تصميم المستقبل والتخطيط الاستراتيجي للتعاون فيما بينها على وضع الرؤى المستقبلية ذات التأثير الإيجابي الأوسع، وتسليط الضوء على أبرز قطاعات وفرص المستقبل الواعدة، وطرح الحلول المبتكرة وسبل لمختلف التحديات، وتعزيز الجاهزية للتحولات والمتغيرات. ويقع المقر الرئيسي للشبكة في متحف المستقبل بدبي.