خبراء يناقشون أبرز التحولات في مستقبل المجتمعات والصحة والبيئة

توقع خبراء عالميون في اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل 2025»؛ أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل ومؤسساته الدولية من حوالي 100 دولة في «متحف المستقبل»، أن مستقبل الإنسان يمكن تصميمه وموارد الأرض يمكن استدامتها بالتعاون والشراكة وتحفيز الخيال لتحقيق الطموح بالاستفادة من التقدم العلمي والتراكم المعرفي والذكاء الاصطناعي الواعي والمسؤول.

نظرة متعمقة

وضمن المحاور الرئيسة الخمسة لمنتدى دبي للمستقبل 2025 والتي شملت نظرة متعمقة في المستقبل، استكشاف المجهول، مستقبل المجتمعات، مستقبل الصحة، مستقبل الأنظمة، عرض المتحدثون رؤى استراتيجية نوعية ترسم ملامح التوجهات المستقبلية العالمية.

وضمن محور استكشاف المجهول وفي جلسة بعنوان «أي مستقبل ينتظر الأرض عندما سيذوب الجليد القطبي؟» قالت الدكتورة أليسون كريستيتيلو من مختبر الجليد الكندي: «بعد عقود من العمل في المناطق القطبية، يمكن القول إن ذوبان الجليد بات جرس إنذار حقيقي. وتتمثل الحقيقة الصادمة اليوم في أن قراراتنا وتصرفاتنا، مهما بدت صغيرة، تترك تأثيراً في أعماق الجليد القطبي. فزجاجة البلاستيك التي نرميها أو الملابس التي نرتديها قد تؤثر في نهاية المطاف على بيئات القطبين الهشة».

وضمن محور مستقبل المجتمعات، وفي جلسة «كيف تسهم المتاحف ومعارض الفنون في تصميم المستقبل؟» قالت مارينا بيكيه، من ميوزيام أوف تومورو: إن الهدف الأساسي من عمل الفنان يتمثل في تجسيد الدوافع والتطلعات الإنسانية. وأكدت أن التركيز ينصب على توفير مساحات تمكن من خوض تجربة متكاملة تخاطب كل الحواس.

وضمن محور مستقبل الصحة، وفي جلسة «كيف تعيد الابتكارات الطبية الجذرية رسم مستقبل صحة الإنسان؟» قال البروفيسور سير كونستانتين نوفوسيلوف، من جامعة سنغافورة الوطنية: «بعض القرارات التي يصدرها الدماغ يمكن استنساخها اليوم ونحاول في أبحاثنا تعلم كيفية التعامل مع التيارات العصبية للدماغ بما يمكننا من تعزيز قدرات الشفاء عبر الأدوية أو الأجهزة المختصة».

وضمن محور نظرة متعمقة في المستقبل، ناقشت جيرالدين ويسينغ من شركة شل، ولورين برافرمان من بيبسيكو، وماريا أكورلند من إنتر إيكيا جروب، «استراتيجيات الاستشراف في الشركات العالمية».

مستقبل الأنظمة

وضمن محور مستقبل الأنظمة، وفي جلسة بعنوان «كيف يتحول الخيال إلى محرك للتغيير؟»، أكد الدكتور جوليان بليكر، من مختبر نير فيوتشر أن الذكاء الاصطناعي مسرع وقدرة مذهلة وإمكانات هائلة، وهو أداة تساعدنا على الاستكشاف والتدرب واختبار سيناريوهات مختلفة لكننا ما زلنا من يقرر وجهتنا وطبيعة العالم الذي نرغب في أن نكون فيه.