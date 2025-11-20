شراكة بين «مؤسسة دبي للمستقبل» وشرطة دبي

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن توقيع شراكة جديدة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن أعمال اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل 2025»، بهدف تعزيز القدرات البشرية.

وتشمل الشراكة برامج تدريب وبناء قدرات ودراسات استشرافية ومبادرات ابتكار، تركز على تعزيز جودة الحياة والتقدم الرقمي، الذي يحقق رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى، محورها الإنسان.

وقع الشراكة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بحضور اللواء سيف محمد بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والعميد الدكتور حمدان الغسيه، مدير الإدارة العامة لاستشراف المستقبل.

وبموجب الشراكة التي تم توقيعها في متحف المستقبل بدبي ستعمل أكاديمية دبي للمستقبل ومنظومة استشراف المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل على دعم منتسبي شرطة دبي للارتقاء بمهاراتهم القيادية، التي تعزز الريادة والتميز عبر دورات تدريبية وبرامج دبلوم متخصصة وورش عملية وفرص نوعية للتبادل المعرفي وأدوات متقدمة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي.