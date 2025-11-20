100 مؤسسة دولية تختتم مشاركتها في أكبر تجمع عالمي لمصممي المستقبل

بتوقعات مستقبلية استثنائية ومخرجات عملية ومبادرات نوعية واتفاقيات استراتيجية، اختتمت أمس الأربعاء، أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2025»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل ومؤسساته، والذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل في متحف المستقبل يومي 18 و19 نوفمبر، بحضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 200 متحدث من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر وخبراء المستقبل من دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة دولية متخصصة في مختلف مجالات المستقبل.

وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تنظيم الدورة المقبلة لمنتدى دبي للمستقبل، في متحف المستقبل، يومي 17 و18 نوفمبر 2026.

وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، جانباً من أعماله. وقام سموه، وبحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالنسخة الأولى من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» على منصة المنتدى. كما التقى سموه خريجي «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، و«برنامج استشعار المستقبل».

كما كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في أول أيام المنتدى، الفائزين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» لعام 2025، التي تقام بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

استباقية التغيرات

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النموذج العالمي لاستشراف تصميم المستقبل، الذي طورته دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرتكز على استباقية التغيرات واستشراف الفرص، وتحديد توجهات المستقبل. وقال: «استشراف المستقبل ركيزة محورية في عملنا وجهودنا ومشاريعنا ومبادراتنا، لتحديد الأولويات والمستهدفات المستقبلية، بما يعود إيجاباً على الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

وقال معاليه «سنواصل دعم رواد المستقبل في كافة المجالات، وكل من يؤمن بالمستقبل، ويسهم في تصميمه وتحقيقه، ونهدف من خلال «منتدى دبي للمستقبل»، إلى ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل، لتصبح أولوية للحكومات والمؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية والأفراد».

إعلانات مهمة

كما شهد منتدى دبي للمستقبل 2025، إعلانات مهمة، منها الإعلان بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي شهدت أول معاملة دفع تجارية باستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي للدفع (Agentic AI) في العالم خارج الولايات المتحدة، أطلقتها شركة ماستر كارد العالمية، بالشراكة مع ماجد الفطيم، صبيحة انطلاق أعمال منتدى دبي للمستقبل 2025.

توقعات استثنائية

وتميّزت الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل، بتسجيل توقعات مستقبلية استثنائية، ومنها ثلاثة توقعات، أعلن عنها سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في الكلمة الافتتاحية لأعمال المنتدى.

وشملت تلك التوقعات أولاً، صعود أهمية القدرة الفردية والجماعية على التركيز كأفضلية وميزة تنافسية لمجتمعات المستقبل، وكمورد وطني استراتيجي، وثانياً، زيادة أعداد وكفاءة الخبراء بترجمة الكم الهائل من المعارف والمعلومات والبيانات إلى مشاريع مفيدة، تصمم مستقبلاً أفضل للإنسانية، وثالثاً، تنامي دور مساعد الذكاء الاصطناعي كرفيق للبشر، وتحوّله إلى مكمّل للعلاقات البشرية، وليس إلى بديل عنها.

كما توقع الخبراء من منبر منتدى دبي للمستقبل 2025، أن يعالج الطب الجيني خلال 5 سنوات أمراض الدم والكبد، وأن يقضي على كل الأمراض الجينية البالغ عددها نحو 4,000 مرض، خلال عقد من الزمن، وأن تركز السياسات التنموية بعد 10 سنوات من الآن على الإنسان، والأطر التنظيمية الأخلاقية لتمويل مشاريع يستفيد منها الجميع، وأن تصبح الأجهزة القابلة للارتداء أكثر انتشاراً واعتماداً على ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

فيما ذهب آخرون باتجاه سيناريوهات مستقبلية مختلفة، كأن يشكّل الذكاء الاصطناعي الكلّي المطّلع على كل النتاج المعرفي للبشرية وكافة البيانات والمعلومات، تهديداً وأزمة وجودية للإنسانية، وأن يكون هناك 52 شخصاً يبحثون عن عمل في مقابل كل 100 شخص يعملون بحلول عام 2060، وأن تركز المؤسسات الأكاديمية أكثر على التنسيق مع كافة القطاعات في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

أرقام قياسية

واستعرض المشاركون في منتدى دبي للمستقبل 2025، العديد من المحطات والإنجازات المهمة التي تحققت، وستؤثر في مستقبل الأجيال القادمة، ومنها تقلص أعداد وفيات الأطفال عالمياً إلى النصف خلال 25 عاماً، واعتماد نظام الأمم المتحدة آليات جديدة لحساب النمو الاقتصادي القومي الشامل لعام 2025.

أسئلة تحتاج إجابات

وحرص المشاركون في منتدى دبي للمستقبل 2025، على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الاستراتيجية الملحّة، التي تحتاج إلى مجهود تعاوني مشترك عابر للحدود والتخصصات للإجابة عنها عاجلاً، ومنها هل نحن مستعدون لعالم يعمل فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي نيابةً عنا؟ وكيف يمكن للبشرية إعادة بناء علاقتها مع الطبيعة، أثناء تبنّيها للتقنيات المبتكرة والمغيّرة للمجتمعات؟ وهل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً عادلاً وآمناً وموثوقاً في التعليم والحوكمة والحياة اليومية؟ وكيف ستعيد المجتمعات تعريف معنى النمو، بعد أن بدأ العالم يتجاوز مفهوم الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد؟.

فعاليات مصاحبة

كما شهد المنتدى ورش عمل نوعية مع بيوت استشارات رائدة، ومنتديات تخصصية، بالتعاون مع مؤسسات عالمية، وسجلت هذه الدورة عشرات الجلسات الحوارية مع الخبراء من مختلف التخصصات، ضمن خمسة محاور مركزية، هي نظرة متعمقة في المستقبل، استكشاف المجهول، مستقبل المجتمعات، مستقبل الصحة، مستقبل الأنظمة.

شراكات بارزة

وضمت قائمة الشركاء المنتدى كلاً من بلدية دبي والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الإمارات لتموين الطائرات، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، و«إكسبانسيو»، ومؤسسة نادي المستكشفين العالمية، ومؤسسة فكر، ومؤسسة عبد الله الغرير، و«ذا دريم كوليكتيف»، وسينما عقيل، و«أكوافينا» والعديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، بما في ذلك جامعة ولاية أريزونا، وكليات التقنية العليا، وجامعة ماليزيا الإسلامية الدولية، وجامعة هانزه للعلوم التطبيقية وغيرها.

روايات المستقبل

واستمراراً لتقدير رواد تخيّل وتصميم المستقبل، شهد ثاني أيام المنتدى تكريم الفائزين بجوائز روايات المستقبل، والتي استقطبت 185 مشاركة من 47 دولة، وفاز توماس كنويفر من هولندا بالمركز الأول، عن قصة تدور أحداثها حول أرمل يقيم في منتجع فضائي مستقبلي، يكتشف أن الذكاء الاصطناعي المُصمم لمحاكاة زوجته الراحلة، قد يكون أكثر حيوية مما توقعه أي شخص.

وفاز بالمركز الثاني بيرلويجي فاسانو من إيطاليا، عن قصة ما قد يشعر به أول ذكاء اصطناعي واعٍ بذاته يستيقظ داخل جسم بشري مُصمم هندسياً. وفازت مريم الشوّاب من الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثالث، عن قصتها «المساحة الآمنة»، التي تدور أحداثها في عالم يتشاركه البشر والروبوتات.

شبكة عالمية

وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2025»، عن انضمام 31 منظمة ومؤسسة دولية إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل، التي تتخذ من «متحف المستقبل» مقراً لها.

كما أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقرير «مستقبل الطاقة الشمسية الفضائية».

تعزيز الجاهزية

وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن توقيع شراكة جديدة مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية شراكة مع مؤسسة نادي المستكشفين العالمية، بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات الاستكشاف والعلوم والابتكار واستشراف المستقبل، وتنظيم فعاليات مشتركة.

وتميزت دورة منتدى دبي للمستقبل 2025، بأول ركن متخصص لإطلاق الكتب المتعلقة بالمستقبل، يتيح تفاعل جمهوره مع المؤلفين والناشرين أثناء توقيع النسخ الخاصة من كتبهم.

وشهد المنتدى تجارب غامرة، متاحة للجمهور بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز والممتد، خاطبت مختلف حواس جمهور المنتدى، وحفزتهم للمشاركة الفاعلة في تخيّل، وتصميم وتنفيذ المستقبل.