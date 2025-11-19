مكتوم بن محمد ينعى أسامة الشعفار

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أسامة أحمد الشعفار، مقدّماً خالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في مصابهم الجلل.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خالص العزاء والمواساة لأسرة الشعفار الكرام في وفاة أسامة أحمد الشعفار، نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".