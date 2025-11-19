حمدان بن محمد ينعى أسامة أحمد الشعفار

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسامة أحمد الشعفار، مقدّماً خالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في مصابهم الجلل.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في رحيل أسامة أحمد الشعفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".