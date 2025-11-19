Al Bayan
الإمارات

حمدان بن محمد ينعى أسامة أحمد الشعفار

البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسامة أحمد الشعفار، مقدّماً خالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في مصابهم الجلل.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في رحيل أسامة أحمد الشعفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".