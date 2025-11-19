محمد بن راشد: الفريق القيادي لـ«طيران الإمارات».. فريق إماراتي من الدرجة الأولى

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالفريق القيادي لمجموعة طيران الإمارات، وبجهودهم في إدارة إحدى أكبر شركات الطيران العالمية، تضم أكثر من 120 ألف موظف وتحقق عوائد سنوية تتجاوز 120 مليار درهم.

وأكد سموه خلال اللقاء بالفريق الذي يترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن «طيران الإمارات» تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عبر تقديم أفضل الخدمات الجوية لأكثر من 65 مليون مسافر سنوياً، مشيراً إلى أن ما تحققه الشركة هو نتاج فريق إماراتي يعمل باحترافية عالية ويقود منظومة متكاملة بمعايير عالمية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "مع الفريق القيادي لمجموعة طيران الإمارات.. يديرون أكثر من 120 ألف موظف.. ويحققون أكثر من 120 مليار درهم عوائد سنوية.. ويقدمون أعلى خدمة عالمية في الأجواء لأكثر من 65 مليون مسافر سنوياً".

وأضاف سموه: "فريق إماراتي من الدرجة الأولى".