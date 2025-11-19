مكتوم بن محمد: استضافة دبي لمؤتمر «سايبوس 2029» تعكس ثقة المجتمع المالي العالمي بالإمارات

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، خافيير بيريز تاسو الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، حيث جرى بحث سبل التعاون في ظل تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي مدعوم ببنى تحتية رقمية متطورة تُسهم في رفع كفاءة التدفقات المالية حول العالم.

وأكد سموه أن دبي تواصل ترسيخ موقعها بين أبرز المراكز المالية الدولية، مشيراً إلى استعداد الإمارة لاستضافة مؤتمر «سايبوس 2029»، الحدث الأبرز عالمياً في مجال العمليات المصرفية، بما يعكس ثقة المجتمع المالي العالمي بدولة الإمارات ودورها المتنامي في تسهيل حركة التدفقات المالية وتطوير مستقبل التقنيات المالية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وبحثنا سبل التعاون في ظل تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ووجود بنى تحتية رقمية تعزز كفاءة التدفقات المالية العالمية".

وأضاف سموه: "تواصل دبي ترسيخ موقعها بين أهم المراكز المالية العالمية، وتستعد لاستضافة "سايبوس 2029" المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، بما يعكس ثقة المجتمع المالي العالمي بدولة الإمارات ودورها في تسهيل حركة التدفقات المالية العالمية وتطوير مستقبل التقنيات المالية".