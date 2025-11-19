لطيفة بنت محمد: الاستثمار في العقول السبيل الأنجح لاستدامة التنمية

كرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أمس، 5 طلاب موهوبين، فازوا في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» لعام 2025، والتي تقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وجاء التكريم خلال حفل توزيع الجوائز المقام بالتزامن مع أعمال الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل، تقديراً لابتكاراتهم الجامعية، التي تعالج أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً في مجالات الصحة والتكنولوجيا والبيئة والتأثير الاجتماعي حول العالم، حيث تم منح الفائزين جائزة مشتركة بقيمة 100,000 دولار أمريكي لدعم أبحاثهم العلمية.

واختارت لجنة التحكيم، التي تترأسها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية نخبة من الخبراء والمسؤولين، الطلاب الـ 5 من بين 100 طالب تأهلوا للمشاركة في المبادرة، حيث قدم على مدار الأشهر الماضية طلاب وخريجون وأساتذة من أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة آلاف الأفكار والحلول والابتكارات، في انعكاس للزخم العالمي المتنامي لدعم البحث والتطوير الموجه لخدمة الإنسان.

وعبرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن فخرها بالأجيال الجديدة من المبدعين والمبتكرين، الذين قدموا حلولاً نوعية، تجسد مفاهيم الابتكار والتميز وقوة الفِكر الإنساني، وتتجلى فيها رؤاهم وأفكارهم الملهمة، التي تعكس وعيهم وحسهم المسؤول تجاه مستقبل المجتمعات.

وقالت سموها: «نحتفي بنخبة من الشباب الذين آمنوا بقدرتهم على إحداث التغيير، فسخروا إمكاناتهم، وقدموا ابتكارات استثنائية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأثبتوا من خلالها أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول، الذي يضمن استدامة التنمية وازدهار المجتمعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في التطبيق العملي لهذه الأفكار ضمن منظومة متكاملة قائمة على دعم المواهب واحتضان الأفكار الجديدة وتوجيهها لإحداث أثر عالمي، ونؤكد التزامنا بتمكين هؤلاء المبدعين، ومواصلة دعم كل مبادرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية مدننا للمستقبل».

وقالت سموها في تدوينة، أمس، عبر منصة «إكس»: احتفينا بعقول تؤمن بأن التحديات فرص، وأن الإنسانية تستحق مستقبلاً أفضل، وكرّمنا الطلاب الفائزين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لعام 2025، تقديراً لابتكاراتهم الجامعية الاستثنائية التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الإنسانية في مجالات حيوية متنوعة.

الاستثمار في العقول هو السبيل الأنجح لاستدامة التنمية وازدهار المجتمعات. ومن دبي نفخر بالعقول المبدعة التي تقدم حلولاً نوعية تجسد مفاهيم الابتكار والتميز وقوة الفكر الإنساني وندعم رؤاهم الملهمة وحسهم المسؤول تجاه بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.

الابتكارات الفائزة

وتقام مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتشكل ثمرة تعاون بين مبادرة «ابتكارات للبشرية»، إحدى مبادرات مجموعة آرت دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، ومركز دبي المالي العالمي. ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم في تطوير حلول علمية وتحويلها إلى تطبيقات واقعية قابلة للنمو والتأثير.

وتم اختيار 5 مبتكرين استثنائيين في نسخة عام 2025 من المبادرة، ضمن 5 فئات تشمل: التشخيص والعلاجات الصحية، الأنظمة الدائرية، مستقبل الطاقة، المجتمعات الحضرية، وموارد الحياة. وجاءت قائمة الفائزين على النحو الآتي، فئة التشخيص والعلاجات الصحية: فاز فيها مشروع «كاسبر» من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، لتطويره علاجاً دقيقاً يستهدف الجينات، إلى جانب منصة تشخيصية مصممة لمكافحة الالتهابات المقاومة للأدوية.

وفي فئة المجتمعات الحضرية نال مشروع «فوكاديان» من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً لابتكاره أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت، تعمل على رصد إرهاق العمال، للمساعدة في منع الحوادث في القطاعات عالية الخطورة، بما في ذلك قطاع البناء.

وفاز مشروع مشروع «سبيد» من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة بفئة الأنظمة الدائرية، وذلك بفضل منصته المعتمدة على الجسيمات النانوية، التي تعمل على الفحص السريع للإنزيمات القادرة على تحليل البلاستيك، بما يسرع حلول إعادة التدوير.

وفي فئة موارد الحياة تم الاعتراف بمشروع «بلوم سينس أي آي» من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، لابتكاره برنامج ذكاء اصطناعي قادراً على رسم خرائط حركة ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض في الزمن الحقيقي، وبسرعة تصل إلى 10,000 مرة أسرع من الطرق التقليدية، أما فئة مستقبل الطاقة فحاز فيها مشروع «آيرون لايتس لايفز» من المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي – الهند على التكريم، لتطويره بطارية هواء – حديد منخفضة التكلفة، وطويلة المدى، قادرة على تخزين الطاقة المتجددة لأكثر من 100 ساعة، ما يجعلها بديلاً متاحاً لتقنية بطاريات الليثيوم أيون.

مشاركة عربية وعالمية

وضمت قائمة المشاريع الــ 100 المتميزة مشاركات من طلاب وأساتذة من جامعات في الإمارات والسعودية وعمان ومصر والأردن، إلى جانب متقدمين من مؤسسات أكاديمية دولية بارزة، مثل جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد، وجامعة كامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وفي هذه المناسبة أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تسهم بتوفير منصة عالمية، لعرض أبرز الابتكارات الواعدة من حول العالم، وإتاحة الفرص لها للتوسع والتطبيق على أرض الواقع انطلاقاً من دبي.

من جانبه قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «نؤمن بأن الابتكار التكنولوجي هو جوهر التقدم، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة، التي تلهم الشباب لتجاوز الحدود لما فيه خير البشرية، ومع أكثر من 4 عقود من الإنجازات ندرك أهمية التركيز والتفاني لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس».

بدوره قال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»: «يشكل المعرض منصة تجمع أبرز الابتكارات الأكاديمية وأكثرها تنوعاً على مستوى العالم، ويجسد سنوات من تفاني الطلاب والخريجين، الذين يواجهون تحديات الواقع بإبداع وإصرار. ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم ومتابعة تطور أفكارهم،لتتحول إلى مشاريع وشراكات تحدث أثراً ملموساً».



