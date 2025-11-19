ابتكارات وتجارب مستقبلية وورش في أول أيام «منتدى دبي للمستقبل»

شهد «منتدى دبي للمستقبل 2025» أكبر تجمع لخبراء ومؤسسات المستقبل في العالم، في أول أيام دورته الرابعة، سلسلة فعاليات نوعية تضمنت ابتكارات من المستقبل وتجارب مستقبلية تكنولوجية بالواقع الافتراضي والمعزز والممتد تهدف لإشراك الجمهور بشكل تفاعلي في جهود تصميم مستقبل مستدام والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية، إضافة إلى ورش عمل تخصصية، وركن متكامل مخصص لمناسبات إطلاق وتوقيع كتب المستقبل مع كتّاب ومؤلفين وناشرين عالميين.

وتضمنت التجارب التفاعلية المتاحة لزوار المنتدى من أكثر من 100 دولة العديد من الابتكارات المستقبلية مثل «نباتات المستقبل»، وهي تجربة تتيح للحضور فرصة تصميم لأنظمة بيئية تخيلية تربط الطبيعة الرقمية بالفضاء المادية، وتعيد تصور مستقبل العالم الطبيعي، و«حوار الغابات»، وهي عرض تفاعلي تجمع بين الطبيعة الرقمية والفضاءات الواقعية، إلى جانب عروض الواقع الافتراضي. كما شملت فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل 2025 سلسلة ورش عمل تخصصية طرحت موضوعات استراتيجية لتخيّل وتصميم وتنفيذ المستقبل.

وشهد ركن الكتب المتكامل الذي تميزت به دورة هذا العام من منتدى دبي للمستقبل، فعاليات إطلاق مجموعة من الكتب المتعلقة بالمستقبل لكتّاب ومؤلفين عالميين.