لطيفة بنت محمد: دبي حريصة على استقطاب أهم المؤسسات العلمية والجامعات العالمية

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الاحتفال الذي نظمته جامعة برمنغهام في الإمارة بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسها، الذي أقيم في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية التابعة لمجموعة «تيكوم».

تُعدّ الجامعة التي تأسست في 1900 بالمملكة المتحدة، من بين أفضل 100 جامعة في العالم، وفق تصنيف QS العالمي، وتجسّد من خلال فرعها في دبي التزامها بتوفير تعليم عالمي المستوى في بيئة متعددة الثقافات.

تهنئة

وهنّأت سموها القائمين على فرع الجامعة في دبي بهذه المناسبة، وقالت: احتضان دبي هذا الصرح الأكاديمي المتميز يجسّد رؤيتها مركزاً رائداً للمعرفة والابتكار.. نقدّر ما قدمته الجامعة من إسهامات علمية جليلة رسخت مكانتها إحدى المؤسسات الأكاديمية العريقة التي تركت بصمتها الواضحة على صفحة التعليم والبحث العلمي عالمياً.

وأضافت سموها: قطاع التعليم العالي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الإبداعي في دبي الحريصة على استقطاب أهم المؤسسات العلمية والجامعات العالمية الرائدة مثل جامعة برمنغهام، بما يثري البيئة الأكاديمية في الإمارة ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب لصنع مستقبل قائم على الإبداع والمعرفة.

شكر

من جانبه، أعرب آدم تيكال، نائب رئيس الجامعة ومديرها في المملكة المتحدة، عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتشريفها الاحتفالية بالحضور، مؤكداً اعتزاز الجامعة بالشراكة النموذجية التي تجمعها بدولة الإمارات ودبي، والتزام الجامعة بدعم رؤية الإمارة نحو مستقبل التعليم العالي كأساس تنطلق منه صناعة المستقبل، ومحرك رئيس لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى القطاعات الحيوية.

تضمّن الحفل، الذي حضرته البروفيسورة يسرى المزوغي، رئيسة الجامعة في دبي، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، ومروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الأكاديمي، عروضاً ثقافية وفنية وتجارب علمية تفاعلية، إلى جانب أنشطة قدمها طلاب الجامعة، عكست روح الإبداع والانفتاح الأكاديمي الذي يميز الجامعة ويجسّد قيم التنوّع والتميّز التي تحتضنها دبي. وكانت جامعة برمنغهام – دبي قد افتتحت أول حرم جامعي لها في عام 2017، كما تم افتتاح الحرم الجامعي الجديد في عام 2022، ليشكّل إضافة نوعية لمجتمع التعليم العالي في الإمارة.

رؤية

تُعدّ جامعة برمنغهام إحدى أبرز الجامعات البريطانية التي اختارت دبي مقراً لفرعها الدولي، في إطار الرؤية الاستراتيجية لدبي لبناء منظومة تعليمية متكاملة تُسهم في إعداد جيل من القادة والمبتكرين. ومن خلال فرعها في الإمارة، تؤكد الجامعة التزامها بتقديم تعليم رفيع المستوى يجمع بين الجودة الأكاديمية البريطانية وروح الابتكار الإماراتية.





