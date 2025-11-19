محاكم دبي تستعرض تجربتها في الابتكار القضائي والإدارة الذكية

أكدت محاكم دبي ترسيخ حضورها العالمي في تطوير منظومة التقاضي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025، الذي يعقد في دبي تحت شعار «وجهات نظر عالمية حول إدارة المحاكم»، وبالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، حيث تعكس هذه المشاركة حرص محاكم دبي على تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير منظومة قضائية متقدمة تعتمد على الابتكار القضائي والإدارة الذكية، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للعدالة الحديثة.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن المشاركة في المؤتمر تجسد التزام المحاكم بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة عدلية قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة، مشدداً على أن الإدارة الحديثة أصبحت اليوم الأداة الأكثر أهمية في عصر يتطلب التطوير المستمر والاستجابة السريعة للمتغيرات، وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المتقدمة لمحاكم دبي في الإدارة الذكية، وتبادل المعرفة مع مؤسسات قضائية عالمية، والتعرف على الاتجاهات المستقبلية التي تدعم كفاءة منظومة التقاضي وتحسين تجربة المتعاملين.

وأوضح السويدي أن محاكم دبي تعمل على تطوير بنية مؤسسية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والتحليلات الذكية وإدارة الأداء، بما يمكنها من متابعة العمليات القضائية لحظياً واتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تعتمد على البيانات، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويحقق عدالة أكثر تطوراً.

وتؤكد محاكم دبي أن العدالة المتمحورة حول الإنسان تشكل اليوم الركيزة الأساسية التي تنطلق منها جميع جهودها ومشاريعها التطويرية، فالإنسان – سواء أكان متعاملاً أم قاضياً أم موظفاً – هو الهدف الأول الذي تعمل المحاكم من أجله، وينظر إليه باعتباره العنصر الأهم في منظومة العدالة الحديثة.

وتعمل محاكم دبي على تبني مبادرات رقمية متطورة، وتبسيط الإجراءات، وابتكار خدمات جديدة ترتقي بتجربة المتعامل وتحقق عدالة إنسانية شاملة وفاعلة. وتشارك محاكم دبي في المؤتمر من خلال برنامج غني من الجلسات والمحاور المتخصصة التي تسلط الضوء على تجربتها المؤسسية المتميزة، حيث يقدم محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، جلسة حول العدالة المتمحورة حول الإنسان، فيما تقدم علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، جلسة تعزيز التميز القضائي من خلال التنافسية.

كما سيعقد خلال فعاليات المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع الوفود والمؤسسات القضائية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في تطوير إدارة المحاكم، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل العدلي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.