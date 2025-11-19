الموارد البشرية لحكومة دبي تنال الاعتماد الدولي لشهادتي «آيزو»

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن حصولها على الاعتماد الدولي المرموق بشهادتي «آيزو لنظام إدارة الجودة»، و«آيزو لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية»، وذلك بعد اجتيازها بنجاح عمليات تقييم صارمة أجرتها هيئة اعتماد دولية مستقلة.

ويأتي حصول الدائرة على هاتين الشهادتين تتويجاً لمسيرة تطوير عملت خلالها على مواءمة جميع أنظمتها وإجراءاتها مع المتطلبات العالمية. ويغطي الاعتماد نطاقاً واسعاً من عمليات الدائرة، يشمل تقديم خدمات الموارد البشرية المتكاملة، والحلول المؤسسية الداعمة، وإدارة وتطوير السياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة.

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن هذا الإنجاز يعد محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، وتجسيداً لرؤية القيادة في ترسيخ ثقافة التميز والجودة في العمل الحكومي.

وأوضح أن رأس المال البشري هو أثمن ما تملكه الدائرة، وأن الاستثمار في بيئة العمل وجودة الخدمات هو استثمار مباشر في الإنسان. ويغطي الاعتماد الدولي مختلف عمليات الدائرة، من خدمات الموارد البشرية إلى تصميم الحلول المؤسسية، ضمن إطار متكامل يشمل حوكمة العمليات وتوثيق الإجراءات لضمان الاتساق والكفاءة، ومنهجيات دقيقة لقياس الأداء تدعم التحسين المستمر، وإدارة استباقية للمخاطر عبر ضوابط محدثة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية عبر برامج وقائية وبيئة عمل آمنة تُعلي من قيمة الموظف.

وقالت وضحه الغفلي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز في الدائرة: «شملت عملية التطوير إعادة هندسة شاملة للعديد من الإجراءات، حيث نجحنا في بناء نظامٍ متكامل للتحسين المستمر، يقوم على منهجية تضمن استدامة النتائج وتحقيق التطوير المستمر. ويشكل هذا الإنجاز حافزاً لنا لمواصلة رحلة التطوير، والارتقاء بمعايير الجودة وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي».

ويؤكد حصول الدائرة على هذا التقدير المرموق التزام حكومة دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في جميع قطاعاتها، ويمثل نموذجاً يحتذى به في التحول المؤسسي.