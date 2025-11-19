منصور بن محمد: برؤية القيادة.. الإمارات ترسّخ موقعها وجهة رئيسة لصناعة الطيران العالمية

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات النسخة التاسعة عشرة الأكبر في تاريخ «معرض دبي للطيران 2025»، الذي تتواصل أعماله حتى 21 نوفمبر في «دبي وورلد سنترال»، بمشاركة قياسية تضم أكثر من 1,500 جهة عارضة، من بينها 440 تشارك للمرة الأولى، إلى جانب 148 ألف زائر، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

وأكد سموّه أن «معرض دبي للطيران» أصبح منصة عالمية رائدة تستقطب أبرز الشركات والمؤسسات الدولية لاستعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات وحلول صناعات الطيران والدفاع، مشيداً سموّه بحجم ونوعية المشاركات العالمية التي تُعدّ الأكبر والأكثر تنوعاً منذ انطلاق الحدث.

وقال سموّه: «المكانة التي بلغها معرض دبي للطيران هي ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على ترسيخ موقع دولة الإمارات وجهة رئيسة لصناعة الطيران العالمية، حيث بات الحدث نقطة جذب محورية لكبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، بفضل ما توفره دبي من بيئة متقدمة تمنح القطاع آفاق نمو غير مسبوقة».

ملامح المستقبل

وأضاف سموّه: «الثقة الدولية الكبيرة التي تعكسها المشاركات المحلية والعالمية في هذه الدورة من المعرض، تعزز دور الإمارات في دفع قطاع الطيران نحو مستويات جديدة من الابتكار والتطوير، عبر تبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تشكل ملامح مستقبل صناعة الطيران في العالم».

ونوّه سموّه بما يشهده المعرض من حضور واسع لأهم صُناع الطيران حول العالم، وما يقدمونه من ابتكارات ومنتجات متطورة، مؤكداً أن الحدث الدولي الكبير يواصل دوره الحيوي في دعم نمو القطاع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات وإسهاماتها المؤثرة في تطوير صناعة الطيران انطلاقاً من دبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «تفقدت جانباً من فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025، الذي يواصل تسجيل أرقام قياسية في أضخم دوراته منذ انطلاقه... فخورون بالمكانة العالمية التي بلغها هذا الحدث، وباستقطابه نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.. وخلال الجولة، اطلعت على مشاركات الجهات الوطنية، وفخورون بما تقدمه من مستويات عالية من الكفاءة والخدمات والابتكارات التي تعكس تطور قطاع الطيران في دولة الإمارات».

الشركات الوطنية والعالمية

وخلال جولته في المعرض، اطّلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز ما تقدمه الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في «معرض دبي للطيران 2025»، حيث شملت الجولة منصة مجموعة «إيدج» الإماراتية، إحدى المجموعات العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الاطلاع على أحدث المشاريع والبرامج التي يعرضها مركز محمد بن راشد للفضاء في مجالات استكشاف الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية، إضافة إلى منصة شركة «رافال» الفرنسية، ومنصة طيران أبوظبي، ومنصة Starlink التي تستعرض أحدث حلول الاتصال الفضائي، فضلاً عن منصات إيرباص سبيس، وSpace42، ومنصة Thales التي تقدم أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في مجالات الطيران والدفاع.

وتابع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض، حيث تعرف إلى مجموعة من أحدث الطائرات المشاركة، واطلع على طائرة G800، إضافة إلى الطائرات الروسية المشاركة وفي مقدمتها سوخوي، كما توقف سموه عند منصة مجموعة طيران الإمارات حيث تفقد أحدث طائراتها بما في ذلك طائرة بوينغ 777 المزودة بخدمة ستارلينك للاتصال الفضائي، إلى جانب الاطلاع على الطائرة العمودية التابعة لطيران الرياض من طراز Airbus H160.

كما زار سموّه منصة السلاح الجوي الإماراتي حيث تفقد طائرة A330 التي تستخدم للإخلاء الطبي وطائرة C17 المستخدمة في المهام الاستراتيجية والدعم اللوجستي، كما اطّلع سموه على ما تقدمه المنصة من تجهيزات وبرامج معتمدة. وفي ختام جولته في المعرض، تابع سموّه من المنصة الرئيسة جانباً من العروض الجوية التي تضمنتها فعاليات اليوم الثاني، والتي شاركت فيها مجموعة من أسراب الطيران العسكرية، مقدّمة عروضاً تستعرض مهارات الطيارين وتطور تقنيات الطيران الحديثة.



