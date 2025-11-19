شرطة دبي تعزز منظومة الطائرات المسيّرة والتقنيات المستقبلية

عقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً مع رائد الأعمال الأمريكي والمبتكر التقني الشهير بالمر لاكي، مؤسس الشركة العالمية «Anduril Industries»، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الدفاع.

ويُعد لاكي من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في مستقبل التقنيات الأمنية والروبوتية، بفضل إسهاماته في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمنصات المؤتمتة.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود شرطة دبي لتعزيز تعاونها الدولي واستقطاب أحدث الابتكارات الداعمة لتطوير منظومتها الأمنية والارتقاء بجاهزيتها التشغيلية، كما هذا الاجتماع استكمالاً للشراكة الراسخة بين شرطة دبي وAnduril، والتي امتدت لسنوات.

وخلال الاجتماع، ناقش معالي الفريق المري والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «Anduril Industries»، آفاق الشراكات المستقبلية في مجالات الطائرات المسيّرة، والأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات العملياتية، بهدف دعم العمليات الشرطية وتعزيز قدرات الاستجابة الفعّالة بمختلف أنواعها.

وأشاد معالي الفريق المري، بمستوى التعاون القائم بين الطرفين، مؤكداً أن الشراكة التي تجمع شرطة دبي والشركة أثمرت تطوير عدد من المنصات والتقنيات المتقدمة التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة العمليات الميدانية الشرطية.

وأضاف أن العمليات التطويرية المشتركة تعكس متانة الشراكة وقوة التعاون بين الجانبين، وتُبرز حرص شرطة دبي على العمل مع رواد الابتكار العالمي لتعزيز منظومتها الأمنية.

وأكد معاليه أن شرطة دبي تعتمد نهجاً استراتيجياً يقوم على الابتكار واستشراف المستقبل، واعتماد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في دعم المهام الشرطية، مشيراً إلى أن الأنظمة ذاتية التشغيل تمثل مساراً محورياً في تعزيز جودة الخدمات الأمنية، ورفع كفاءة المراقبة الذكية، وتحسين قدرات التنبؤ والاستجابة.

وخلال النقاش، استعرض الجانبان أبرز التوجهات العالمية في مجال استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الأمنية، وبحثا آليات دمج الحلول الذكية في منظومات القيادة والسيطرة وأنظمة الاستجابة، إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في تشغيل الأساطيل الجوية ذاتية التحكم.

ويأتي هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة لقاءات تنفذها شرطة دبي مع مؤسسات عالمية رائدة بهدف تطوير حلول مبتكرة تعزز الأمن والاستقرار، وتدعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وترسّخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في الأمن الذكي وتقنيات المستقبل.

ويجسد هذا اللقاء التزام شرطة دبي بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة والتحول نحو عصر الأنظمة المؤتمتة والحلول غير المأهولة، واستثمار الشراكات الدولية لرفع كفاءة العمل الأمني، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي في مختلف المجالات.