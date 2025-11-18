حمدان بن محمد يزور معرض دبي للطيران ويتفقّد جانباً من أحدث الطائرات المشاركة

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن تجمع أكبر مُصنّعي قطاع الطيران من حول العالم وأهم مطوري تقنياته تحت سقف واحد في دبي برهان على نجاح الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً عالمية محوريةً للانطلاق نحو المستقبل، بما تتيحه من إمكانات وما تقدمه من تسهيلات تدعم حوار عالمي متعدد المسارات هدفه إيجاد حلول تسهم في إيجاد مستقبل أفضل للإنسان ينعم فيه بمقومات الأمن والاستقرار والتقدُّم والرخاء.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم (الثلاثاء) إلى معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعماله أمس برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن النسخة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي الكبير، والذي يشهد في هذه الدورة مشاركة أكثر من 1,500 جهة عارضة، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

وأكد سموّه القيمة المضافة الكبيرة للحدث العالمي الذي تنظمه دبي كل عامين، قائلاً: "ترجم معرض دبي للطيران على مدار دوراته المتعاقبة رؤيتنا حول أهمية مواصلة العمل المشترك ومضافرة الجهود لتطوير وبناء قدرات طيران عالمية متكاملة تقوم على الابتكار والاستدامة وتفعيل الشراكات المثمرة. حضور هذا العدد الكبير من الشركات الرائدة في صناعة الطيران دليل على الدور المتنامي لدبي في صياغة ملامح مستقبل صناعة الطيران العالمية، ودعمها لجهود بناء اقتصاد معرفي متقدّم يواكب تطلعات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً."

وحرص سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارة على تفقُّد جانب من الطائرات المشاركة في المعرض، الذي استقطب في دورته الحالية أكثر من 200 طائرة تغطي نطاقاً واسعاً يشمل الطائرات التجارية، والعسكرية، وطائرات رجال الأعمال، والمسيّرات، فضلاً عما يتضمنه المعرض من تقنيات الطيران المتطورة.

وشاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الطائرة بومباردييه جلوبال 7500 حيث استمع سموّه إلى شرح حول الطائرة الحديثة التي يعود تاريخ بدء تصنيعها إلى العام 2024، ويصل مداها إلى نحو 7500 ميل بحري، يمكن ترقيتها إلى 8000 ميل بحري، وتتسع الطائرة الخفيفة، التي يصل طولها إلى 111 قدماً، إلى 19 راكباً وتتميز بسرعتها العالية والقدرة على التحليق على ارتفاع 51 ألف قدم عن سطح البحر. وقدم مسؤولو بومباردييه شرحاً حول ما تتسم به الطائرة المخصصة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات من مميزات تشمل السرعة العالية والمرونة التشغيلية، فيما صُممت مقصورتها بأسلوب يضمن أجواء سفر مريحة، عبر تقنيات تخفيف الضجيج وأنظمة الراحة الذكية، لتقدم صورة الجيل الجديد من الطيران الخاص.

كما زار سموّه جناح شركة "جلف ستريم"، حيث اطّلع على القدرات المتقدّمة لطائرة G800 الجديدة، التي تُعد من بين الأعلى أداءً في قطاع الطيران التنفيذي. واستعرض مسؤولو الشركة أمام سموّه المزايا التي تمنح G800 قدرة طيران تصل إلى 8000 ميل بحري بسرعة عالية، ما يجعلها خياراً مفضلاً للرحلات طويلة المدى دون توقف، كما قدم مسؤولو الشركة شرحاً عن الابتكارات الداخلية للطائرة، بما في ذلك المقصورة الذكية، وأنظمة تنقية الهواء المتقدمة، وتجهيزات الراحة التي تعزز رفاهية الركاب خلال الرحلات الطويلة.

كذلك، اطّلع سموّه على طائرة G700 المعروضة في جناح "جلف ستريم"، والتي تشكل نموذجاً للجيل المقبل من الطائرات المخصصة لكبار التنفيذيين بأكبر مقصورة في فئتها، وهي مجهزة بنظام إضاءة ذكي يطابق الإيقاع البيولوجي للركاب للحد من الإرهاق، مع العديد من تقنيات الأداء التي تتميز بها الطائرة، بما في ذلك سرعة التحليق العالية وكفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب أنظمة الاتصالات المتطورة التي تتيح تجربة سفر سلسة ومرنة للركاب.

واختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته بزيارة جناح شركة الطيران الصينية "كوماك"، حيث استمع إلى عرض تفصيلي عن طائرة C919، أول طائرة ركاب تجارية صينية من فئة الممر الواحد، حيث تسعى الشركة الصينية لترسيخ مكانتها في السوق العالمي والمنافسة عالمياً في قطاع الطائرات التجارية. واستمع سموه لشرح عن قدرات الطائرة التي صُممت لتستوعب ما يصل إلى 168 راكباً، مع تحسينات كبيرة في كفاءة الوقود وأنظمة الطيران الرقمية، حيث تبرز مشاركة هذه الطائرة حضور الصين المتنامي في قطاع الطيران التجاري، ودورها في تطوير المنظومة العالمية للنقل الجوي.

يُذكر أن النسخة الـ19 لمعرض دبي للطيران تُعقد في "دبي ورلد سنترال" وتستمر فعالياتها حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، بمشاركة قادة صناعة الطيران في العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران والفضاء.