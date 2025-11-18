"طرق دبي" تفوز بجائزة عن ريادتها في تعزيز جودة حياة سائقي الحافلات ورفاهيتهم

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بجائزة مجلس التعاون الخليجي الحكومي للموارد البشرية 2025، عن فئة: (أفضل استراتيجية لرفاهية ومزايا الموظفين في القطاع الخاص والعام والحكومي)، وذلك تأكيداً لمكانة الهيئة المرموقة، جهةً رائدةً في تعزيز أفضل الممارسات، في مجال إدارة الموارد البشرية.

وقد نالت الهيئة تقديراً لجهودها الريادية في الارتقاء بجودة حياة سائقي الحافلات ورفاهيتهم، وتعزيز مستويات سعادتهم ورضاهم. وجاء ذلك عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية النوعية، التي أسهمت في تحسين بيئة عملهم، ودعم صحتهم وسلامتهم، ورفع كفاءتهم التشغيلية، بما يعكس التزام الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في رعاية الكوادر التشغيلية.

وجاء إعلان فوز الهيئة في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 الذي أقيم مؤخراً في فندق جراند حياة في أبوظبي.

وساهمت المبادرة الفائزة في تعزيز جهود هيئة الطرق والمواصلات، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات، في مجال إدارة الموارد البشرية، كما ركزت المبادرة على إبراز الجهود التنظيمية المتميزة للهيئة، ودورها الريادي على مستوى الإمارة، في إسعاد سائقي الحافلات العامة، ورفاهيتهم.

وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص الهيئة على المشاركة في جائزة مجلس التعاون الخليجي الحكومي للموارد البشرية، التي تعد الأبرز في المنطقة، التي تهدف إلى تسليط الضوء، والتكريم، والاحتفاء بالإنجازات المبتكرة، التي حققتها مؤسسات القطاع العام والأفراد، الذين أظهروا قيادة مثالية، أسهمت في رفع فاعلية فريق العمل، من خلال تقديم أمثلة مميّزة، في إدارة رأس المال البشري، والتنوّع، والتخطيط الاستراتيجي".

وأضاف الزرعوني: "السائقون أكبر الأصول بالنسبة للهيئة، وهم حجر الزاوية في نجاحاتها المستمرة، ولطالما حرصت الهيئة على رعاية ثقافة قائمة على العنصر البشري؛ ونحن في الهيئة نتبع نهجاً شاملاً لإدارة الموارد البشرية، وتحقيق الرفاه الوظيفي للسائقين، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز التميّز المؤسسي من خلال نهج استراتيجي مبتكر وشامل، مع مساعينا إلى تغطية رعاية السائقين ورفاهيتهم، فضلاً عن النمو والتطوّر الشخصي والمهني، وقد ساعدنا هذا الالتزام في تعزيز السمعة المؤسسية، بوصف الهيئة إحدى أفضل بيئات العمل، ونحن سعداء بنيل هذه الجائزة المرموقة، ضمن جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي، لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025".