نكهات تايلاند.. ألوانها وموسيقاها.. كلّها تجتمع في مهرجان تاي سيليكت 2025 بدبي

يعود مهرجان تاي سيليكت 2025 بنسخته الثانية ليضيء مسرح مدينة دبي للإعلام من جديد، في الفترة من ‏‎28 ‎إلى 30 نوفمبر ‏‏2025، حيث يستقبل الجمهور يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 فجرًا. ثلاثة أيام تنبض بمشاهد وأصوات ونكهات تايلاند الأصيلة، ‏لتعيد إلى دبي أجواءً مليئة بالبهجة والاحتفال‎ .‎ويُنظَّم هذا الحدث المجاني من قبل المركز التجاري التايلاندي في دبي التابع لإدارة ‏ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة في الحكومة الملكية التايلاندية، ليقدّم تجربة فريدة تستعرض “القوة الناعمة” التايلاندية عبر ‏خمسة عناصر أساسية‎: ‎المأكولات، المهرجانات، الأزياء، الأفلام، والفنون القتالية‎ .‎ويهدف المهرجان إلى تعزيز الروابط الثقافية بين ‏تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على الاقتصاد الإبداعي التايلاندي وجاذبية المملكة كوجهة عالمية تنبض ‏بالحياة والإلهام‎.‎

محفل ثقافي يوقظ الحواس الخمس ويأسر الوجدان

في نسخته لهذا العام، يتحوّل المسرح إلى قرية تايلاندية مفعمة بالحياة، حيث يشهد عروضًا للرقصات التقليدية وفقرات موسيقية حية ‏واستعراضات للملاكمة التايلاندية (مواي تاي) وأسواقًا لتذوق أطعمة الشوارع وورش عمل إبداعية للحرف اليدوية. ‏‏

كما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأجواء مهرجان الأضواء "لوي كراتونغ"، حيث سيصنع الزوار قوارب "كراتونغ" الخاصة بهم ‏ثم يطلقونها في بركة مضاءة آسرة، في تقليد يرمز إلى التجديد والسلام والإيجابية. ‏‏

نكهات أصيلة من مطاعم معتمدة بشهادة "تاي سيلكت" ‏‏

سيحظى عشاق الطعام بفرصة تذوق أطباق أصيلة تُعدّها مطاعم معتمدة بشهادة "تاي سيلكت"من جميع أنحاء الإمارات، وكل منها ‏يحظى باعتراف الحكومة الملكية التايلاندية لتميزه بالمذاق الأصيل والمعايير عالية الجودة. وابتداءً من "توم يام كونغ" و"باد تاي" ‏وصولًا إلى "سوم توم" و"المانجو والأرز اللزج"، تقدم هذه الرحلة الطهوية الجوهر الحقيقي للتراث التايلاندي. ‏‏

استعراض إبداعي: أزياء وأفلام ومتعة عائلية ‏‏

سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بعروض أزياء متميزة لمصممين تايلانديين وعروض لأفلام قصيرة ومناطق فنية مخصصة ‏للعائلات تتضمن ألعابًا تايلاندية وأكثر من ذلك. كما ستعرض أكشاك السوق منتجات تايلاندية وحرفًا يدوية ومستلزمات العافية، ‏ليتحوّل المكان إلى نسخة مصغرة من "تايلاند" في قلب دبي. ‏‏

تصريحات رسمية من مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي ‏‏

صَرَّح السيد بيتيتشاي راتاناناكا، مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي، قائلًا: "لقد تحوّل مهرجان تاي سيليكت من مجرد فعالية ‏ليصبح إحدى أهم منصاتنا لتبادل ونشر القوة الناعمة والإبداع التايلاندي في العالم." وأضاف: "يعكس هذا المهرجان روح الضيافة ‏والحرفية والابتكار التي تتميز بها تايلاند، وهي قيم تتناغم بشكل مثالي مع مجتمع دبي متعدد الثقافات. ونفخر بدعوة الجميع لتجربة ‏المأكولات والفنون والتقاليد التايلاندية الجميلة عالمية المستوى، هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة". ‏‏

أبرز المحطات ‏‏

‏- استعراضات حية لرياضة مواي تاي وورشة عمل تجسّد الثقافة التايلاندية مع المدرب جاي.

‏- مهرجان الأضواء "لوي كراتونغ"، وهو احتفال ليلي ساحر مليء بالأضواء ومفعم بأجواء الأمل والبهجة والسرور.

‏- قرية الطهي الخاصة بمهرجان تاي سيليكت، والتي تقدم أطباقًا شهية ذات مذاق تايلاندي أصيل من إعداد طهاة أفخم المطاعم ‏التايلاندية في الإمارات العربية المتحدة.‏

‏- عروض الفنون والموضة التايلاندية المليئة بالتصاميم المبتكرة والمصنوعات اليدوية.

‏- منطقة مليئة بالمرح ومناسبة للعائلات تقدم ألعابًا للأطفال وأنشطة تعلم الحرف اليدوية وورش عمل.

‏- هدايا رائعة وفرص سحب على جوائز يومية بقيمة تذكرتين طيران مجانيتين (‏DXB–BKK–DXB‏).‏

‏

تفاصيل الفعالية:

التواريخ: 28–30 نوفمبر 2025

الوقت: 12:00 ظهرًا – 2:00 فجرًا ‏المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام ‏الدخول: مجاني للجميع ‏‏

‏