نكهات تايلاند.. ألوانها وموسيقاها.. كلّها تجتمع في مهرجان تاي سيليكت 2025 بدبي

يعود مهرجان تاي سيليكت 2025 بنسخته الثانية ليضيء مسرح مدينة دبي للإعلام من جديد، في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2025، حيث يستقبل الجمهور يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 فجرًا. ثلاثة أيام تنبض بمشاهد وأصوات ونكهات تايلاند الأصيلة، لتعيد إلى دبي أجواءً مليئة بالبهجة والاحتفال .ويُنظَّم هذا الحدث المجاني من قبل المركز التجاري التايلاندي في دبي التابع لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة في الحكومة الملكية التايلاندية، ليقدّم تجربة فريدة تستعرض “القوة الناعمة” التايلاندية عبر خمسة عناصر أساسية: المأكولات، المهرجانات، الأزياء، الأفلام، والفنون القتالية .ويهدف المهرجان إلى تعزيز الروابط الثقافية بين تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على الاقتصاد الإبداعي التايلاندي وجاذبية المملكة كوجهة عالمية تنبض بالحياة والإلهام.
محفل ثقافي يوقظ الحواس الخمس ويأسر الوجدان
في نسخته لهذا العام، يتحوّل المسرح إلى قرية تايلاندية مفعمة بالحياة، حيث يشهد عروضًا للرقصات التقليدية وفقرات موسيقية حية واستعراضات للملاكمة التايلاندية (مواي تاي) وأسواقًا لتذوق أطعمة الشوارع وورش عمل إبداعية للحرف اليدوية.
كما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأجواء مهرجان الأضواء "لوي كراتونغ"، حيث سيصنع الزوار قوارب "كراتونغ" الخاصة بهم ثم يطلقونها في بركة مضاءة آسرة، في تقليد يرمز إلى التجديد والسلام والإيجابية.
نكهات أصيلة من مطاعم معتمدة بشهادة "تاي سيلكت"
سيحظى عشاق الطعام بفرصة تذوق أطباق أصيلة تُعدّها مطاعم معتمدة بشهادة "تاي سيلكت"من جميع أنحاء الإمارات، وكل منها يحظى باعتراف الحكومة الملكية التايلاندية لتميزه بالمذاق الأصيل والمعايير عالية الجودة. وابتداءً من "توم يام كونغ" و"باد تاي" وصولًا إلى "سوم توم" و"المانجو والأرز اللزج"، تقدم هذه الرحلة الطهوية الجوهر الحقيقي للتراث التايلاندي.
استعراض إبداعي: أزياء وأفلام ومتعة عائلية
سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بعروض أزياء متميزة لمصممين تايلانديين وعروض لأفلام قصيرة ومناطق فنية مخصصة للعائلات تتضمن ألعابًا تايلاندية وأكثر من ذلك. كما ستعرض أكشاك السوق منتجات تايلاندية وحرفًا يدوية ومستلزمات العافية، ليتحوّل المكان إلى نسخة مصغرة من "تايلاند" في قلب دبي.
تصريحات رسمية من مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي
صَرَّح السيد بيتيتشاي راتاناناكا، مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي، قائلًا: "لقد تحوّل مهرجان تاي سيليكت من مجرد فعالية ليصبح إحدى أهم منصاتنا لتبادل ونشر القوة الناعمة والإبداع التايلاندي في العالم." وأضاف: "يعكس هذا المهرجان روح الضيافة والحرفية والابتكار التي تتميز بها تايلاند، وهي قيم تتناغم بشكل مثالي مع مجتمع دبي متعدد الثقافات. ونفخر بدعوة الجميع لتجربة المأكولات والفنون والتقاليد التايلاندية الجميلة عالمية المستوى، هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".
أبرز المحطات
- استعراضات حية لرياضة مواي تاي وورشة عمل تجسّد الثقافة التايلاندية مع المدرب جاي.
- مهرجان الأضواء "لوي كراتونغ"، وهو احتفال ليلي ساحر مليء بالأضواء ومفعم بأجواء الأمل والبهجة والسرور.
- قرية الطهي الخاصة بمهرجان تاي سيليكت، والتي تقدم أطباقًا شهية ذات مذاق تايلاندي أصيل من إعداد طهاة أفخم المطاعم التايلاندية في الإمارات العربية المتحدة.
- عروض الفنون والموضة التايلاندية المليئة بالتصاميم المبتكرة والمصنوعات اليدوية.
- منطقة مليئة بالمرح ومناسبة للعائلات تقدم ألعابًا للأطفال وأنشطة تعلم الحرف اليدوية وورش عمل.
- هدايا رائعة وفرص سحب على جوائز يومية بقيمة تذكرتين طيران مجانيتين (DXB–BKK–DXB).
تفاصيل الفعالية:
التواريخ: 28–30 نوفمبر 2025
الوقت: 12:00 ظهرًا – 2:00 فجرًا المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام الدخول: مجاني للجميع
تابعوا على إنستغرام وفيسبوك الحساب@thaiselectfestival لتكونوا أول من يتلقى آخر التحديثات وتفوزوا بالهدايا القيّمة وتشاهدوا أبرز اللحظات الحية من المهرجان.