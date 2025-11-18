مكتوم بن محمد يطلق مشروع «سوق دبي للسيارات» الأكبر من نوعه في العالم

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مشروع «سوق دبي للسيارات»، الذي يعد الأكبر عالمياً بمساحة 22 مليون قدم مربعة.

ويضم المشروع أكثر من 1,500 صالة عرض ومرافق متكاملة بقدرة استيعابية تصل إلى 800 ألف مركبة سنوياً، إضافة إلى منصة موحدة تجمع المستثمرين والشركات والأفراد ومجتمع محبي السيارات في موقع واحد. كما يدعم السوق تجارة المركبات الكهربائية والهجينة والتقليدية، ويرتبط بجميع أسواق العالم من خلال شبكة موانئ دبي العالمية.

وأكد سموه أن «سوق دبي للسيارات» سيكون رافعة جديدة لحركة التجارة، ومحفزاً لجذب الاستثمارات النوعية، وداعماً رئيسياً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، بما يعزز مكانة دبي في صدارة المدن الاقتصادية العالمية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نطلق اليوم مشروع سوق دبي للسيارات، أكبر سوق للسيارات في العالم بمساحة 22 مليون قدم مربع.. أكثر من 1,500 صالة عرض، ومرافق متكاملة بطاقة استيعابية تصل إلى 800 ألف مركبة سنوياً، ومنصة تجمع المستثمرين والشركات والأفراد ومحبي السيارات في مكان واحد، وتدعم تجارة السيارات الكهربائية والهجينة والتقليدية، وتربط دبي بجميع أسواق العالم عبر شبكة موانئ دبي العالمية".

وأضاف سموه: "سوق دبي للسيارات سيعزز حركة التجارة، ويجذب استثمارات نوعية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، لتظل دبي في صدارة المدن الاقتصادية عالمياً".