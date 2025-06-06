لطيفة بنت محمد: يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية، وتُفتح أبواب السماء وتتوحد فيها القلوب وتُرفع الأيادي إلى السماء طلباً للمغفرة والرحمة.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية، وتُفتح أبواب السماء.. تتوحد فيها القلوب وتُرفع الأيادي إلى السماء طلباً للمغفرة والرحمة.

اللهم في يوم عرفة، اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى.. وأنعم على بلادنا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والإيمان والسلام والازدهار».