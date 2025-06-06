«إقامة دبي» تطلق مبادرة توعوية بيئية للأطفال

نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، من خلال قسم المسؤولية المجتمعية، مبادرة بيئية وتثقيفية للأطفال، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك في مكتبة المنخول العامة، تزامناً مع يوم البيئة العالمي الذي يُصادف 5 يونيو من كل عام.

وسعت المبادرة إلى ترسيخ المفاهيم البيئية بأسلوب إبداعي مبسّط، عبر فعاليات توعوية تُعزّز أهمية الحفاظ على البيئة، وتُحفّز الأطفال على تبنّي سلوكيات مستدامة تحافظ على الأرض وتدعم جودة الحياة. كما تم توزيع هدايا صديقة للبيئة تعكس قيم الاستدامة وتربط التعلم بالمسؤولية، وسط أجواء مفعمة بالفرح بمشاركة الشخصيات الكرتونية «سالم» و«سلامة»، اللتين أضفتا لمسة مرحة ورسمتا الابتسامة على وجوه الأطفال.

وقال العميد عبدالصمد حسين سليمان علي البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل: «نعمل في إقامة دبي وفق قناعة راسخة بأن صناعة المستقبل تبدأ من وعي الطفل اليوم.

ونؤمن أن رسالتنا المؤسسية لا تكتمل دون غرس ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية في الأجيال الجديدة، وهذه المبادرة جزء من سلسلة مبادرات تُجسّد التزامنا بقيم عام المجتمع، وحرصنا على الاستثمار في المعرفة الخضراء».