نهيان بن مبارك يشارك الجالية الهندية مهرجان «ديوالي»

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعدد من المسؤولين، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية، احتفالية أبناء الجالية الهندية بالدولة، بمهرجان الأضواء «ديوالي»، وذلك في حديقة زعبيل بدبي.

استقطبت الاحتفالية أكثر من 60 ألف شخص، ونظمته منصة «الإمارات تحب الهند»، بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومشاركة «شرطة دبي»، احتفاء بوحدة وتنوع ومواهب المجتمع الهندي وأبنائه في دولة الإمارات، وإبراز خصوصية المجتمع الهندي بثقافته وفنونه وموسيقاه وفلكلوره الشعبي، بما في ذلك مذاقات الأطعمة والأزياء وأشكال الموروث الهندي المتنوع، تحت مظلة واحدة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يسعدني أن تكون احتفالات «ديوالي» هذا العام رمزاً لتقديرنا العميق للثقافة والفنون، وأسلوب الحياة العريق الذي يتميز به الشعب الهندي، واحتفاء بالعلاقة المتميزة من الصداقة والثقة التي تجمع بين دولتي الإمارات والهند.

وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نفخر بأن تكون الهند شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات. لقد أسس تاريخ طويل من التعاون والتآخي أواصر قوية بين بلدينا، ومع تقدمنا معاً نحو المستقبل بكل ثقة، فإننا على يقين بأن روابطنا ستزداد متانةً وتعمقاً. وأؤمن بأن المستقبل سيشهد حضوراً أكبر للهند في الإمارات، كما سيشهد مزيداً من الامتداد الإماراتي في ربوع الهند.

ترسيخ روابط

وحظيت الاحتفالية بحضور كبير، لا سيما من جانب الأسر والعائلات من أبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة، وأسهم حسن التنظيم، والطقس الربيعي الذي يسود الدولة، فضلاً عن خصوصية المناسبة لدى أبناء الجالية الهندية، في تضاعف زيادة الإقبال الجماهيري.

فضلاً عن البرنامج المتنوع للفعالية، التي عكست حرص دولة الإمارات على ترسيخ روابط التعاون والمحبة مع مختلف الدول والشعوب، وتعزيز قيم التعايش.

وعكس برنامج الاحتفالية التنوع الثقافي للهند، وخصوصية المجتمع الهندي بثقافته وفنونه وموسيقاه وفلكلوره الشعبي، وتنوع مواهب الجالية الهندية المقيمة في الإمارات، ووحدة انتمائه الثقافي، والتفاعل والمساهمة الإيجابية الفاعلة للجالية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

تكريم أصحاب الإنجازات

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات الرائدة وأصحاب الإنجازات النوعية من أبناء الجالية الهندية، الذين قدموا من خلال عطائهم على أرض الإمارات نموذجاً للتميز والنجاح في عدد من المجالات.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلاً من هاريش طاهلياني المدير العام لشركة توابل العرب والهند، ونيليش فيد رئيس مجموعة أباريل، ونيشا جاغتياني مدير إدارة مجموعة لاند مارك، بالإنابة عن ورينوكا جاغتياني رئيسة مجموعة لاند مارك، وبنكج غوبتا المؤسس المشارك والمدير التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي.

ورضوان سجان مؤسس ورئيس مجموعة دانوب، وكيبي بشير رئيس مجموعة ويسترن إنترناشيونال، وعاطف رحمان مؤسس ورئيس أورو 24 للتطوير العقاري. وكومال تشابريا وزير مدير إدارة مجموعة جامبو للإلكترونيات، بالإنابة عن فيديا شابريا رئيس مجموعة جامبو للإلكترونيات، وسوني فاركي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، وغيريش جيثواني المدير العام لمجموعة جي بي، وسيدهارث بالاشاندران رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة بويميرك، والدكتور سوريندر سينج كانداري رئيس ومؤسس مجموعة الدبوي.